播客创作者，正在流向哪里？

文/纪德 编辑/子夜 今年以来，播客行业进入新一轮变动期。 先是喜马拉雅被腾讯音乐收购，没过多久，另一个头部平台小宇宙被曝出有三位核心高管相继离职。 一边老玩家风波不断，一边也有更多新玩家入场——微博、B站、抖音这些主流平台，都在这个时候加码布局音频赛道。 在近期蚂蚁集团主办的2025外滩大会上，音频内容已成为备受关注的赛道之一。我们注意到，微博音频以市集和多场论坛的形式深度参与，在“微博音频创享日”活动当天，其请来“半个博客圈”的重量级嘉宾，话题覆盖AI技术、女性成长等多个热门话题。 为什么大家都看好播客？最近几年，不管是内容数量还是听众人数，播客的增长速度都特别快。根据CNNIC发布的报告，国内网络音频应用的用户规模已达到约3.4亿。 行业变动期，往往也是创作者的“流动期”。许多音频创作者开始重新思考：“到底哪个平台，才能真正帮我积累粉丝、实现破圈，甚至稳定变现？” 播客《过刊》主播葛小姐告诉连线Insight，一个理想的音频平台，应该能帮大众更好地了解并消费播客，帮助用户建立收听习惯。 目前，中文播客听众画像通常清晰而集中，多以高学历、高信息要求的一二线城市人群为主。微博、B站、抖音这些平台的优势就在于用户量大、覆盖面广，什么圈层的人都有。 但问题在于，这些用户是否愿意为长音频内容停留？创作者能否在这些平台上成功经营个人IP，将偶然点进来的听众，转化为愿意一直追随的“铁粉”？ 他们的选择，不仅关乎个人创作路径，也在悄然重塑中文播客的生态地图。 1、播客创作者，到底需要什么样的平台？ 播客其实算不上什么新鲜事。这个词最早出现在2004年，由苹果的iPod和“Broadcast”组合而成。不过在国内，播客真正被大众关注，还是从2020年左右才开始。 此后，几乎年年都有人说“播客元年”来了，可它却始终不温不火，慢慢大家都意识到，这可能就是个“慢生意”。 2024年，局面开始转变。越来越多平台开始认真看待音频，甚至提出一个新思路：图文、视频都可以音频化。 从微博、抖音到B站，纷纷上线音频功能，后者正成为这些平台内容生态的重要补充，形成“1+1>2”的协同效应。 在此背景下，各平台依据自身基因，展开了不同动作。 目前来看，视频播客成了短视频平台发力音频的一个重要方向。 抖音就在谨慎试水，2025年6月，它在精选板块推出了《精选奇遇记》，跟播客厂牌JustPod合作，邀请平台上的头部创作者聊职业、旅行这些年轻人感兴趣的话题。