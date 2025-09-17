“黄金周”打满11天？中小学春秋假来了，家长休假制度也要跟上

21世纪经济报道记者王峰 北京报道 由于2026年春节较往年推迟，在2025—2026学年，有的地方将迎来超长秋季学期，而有的地方将迎来超长寒假。 在北京，2025年秋季学期共145天，随后是37天的“超长寒假”；在杭州，2025年秋季学期共159天，是近10年来秋季学期中“最长的学期”，随后是25天的寒假。 上学和放假的天数差距这么大，好在春秋假制度起到了调和作用。2025年秋季学期，杭州各区中小学普遍放3天秋假，利于学生调整身心。 这3天秋假与国庆假期相连，学生可以连休11天，将有力促进文旅消费。 近日，商务部等9部门印发《关于扩大服务消费的若干政策措施》，提出优化学生假期安排，完善配套政策，探索设置中小学春秋假。 这意味着，在个别地方实行的春秋假，很可能会扩大实施范围。那么，中小学春秋假究竟应该怎么放？ 超长版“黄金周” 为了促进文旅消费，中小学春秋假已多次被列入政策议程。 2013年2月，国务院办公厅印发《国民旅游休闲纲要（2013—2020年）》提出，在放假时间总量不变的情况下，高等学校可结合实际调整寒、暑假时间，地方政府可以探索安排中小学放春假或秋假。 2025年3月，中办、国办印发《提振消费专项行动方案》，鼓励有条件的地方结合实际探索设置中小学春秋假。 商务部等9部门印发《关于扩大服务消费的若干政策措施》（下称《措施》）再次提出优化学生假期安排，完善配套政策。 《措施》提出，在放假总天数和教学时间总量保持不变的情况下，鼓励有条件的地方结合气候条件、生产安排、职工带薪休假制度落实等因素，科学调整每学年的教学和放假时间，探索设置中小学春秋假，相应缩短寒暑假时间，增加旅游出行等服务消费时间。 近日，杭州多个区公布了中小学秋假安排，各区普遍在9月28日—30日放假3天，与国庆、中秋假期相连，可以连休11天。 加长版“黄金周”，无疑更有利于家庭安排出游计划，有利于错峰旅行、舒心消费。2024年国内出游56.15亿人次、出游总花费5.75万亿元。人们在文化和旅游活动中愉悦身心、纾解情绪、陶冶情操，美好生活体验更加丰富多元。 今年4月，杭州各区还普遍在4月28—30日放了3天春假，与“五一”假期相连，连休8天，有效弥补了“五一”假期较短的不足。 中国消费经济学会副理事长、北京工商大学经济学院商业经济研究所长洪涛近年来多次呼吁恢复“五一”7天假期。 “5天小长假的经济拉动效应比7天长假要弱很多。如果远距离出行，出去一天，回来一天，完全在外面旅游的时间只有3天。” 洪涛告诉21世纪经济报道记者。