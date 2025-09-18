运动市场调整：安踏反腐，匹克降薪丨消费参考

21世纪经济报道记者贺泓源，实习生李晴、李音桦 运动市场步入调整期。 2025年9月17日，据界面新闻确认，匹克集团降薪，最低工资保障为3000元。 据知情人士透露，匹克集团董事长许景南在9月17日上午举行内部高管会议，并发言称“这次不是全员降薪，是针对负能量的，高薪的这两部分”。许景南在该会议上表示，其自2025年5月起酝酿调整，重点针对直营亏损部门和部分高薪岗位。比如，5000元到1万元的，调整10%；1万元到2万元的，调整20%；2万元以上的，调整30%。亏损部门里，有的车间调整幅度达到50%。 针对低收入员工，许景南强调，如果工资低于3000元，会补到3000元，不影响他们的生活和工作。他同时指出，绩效奖金制度仍将保留，整体降薪幅度不到10%，相关决议内容已向工会和公安备案。 许景南还在上述会议披露，匹克内销直营板块自年初以来持续亏损，仅1至7月就累计亏损逾1.3亿元，期间还不得不转手三个分公司，这也是此次调薪的关键原因。 此前一天，据安踏集团披露，截至2025年8月，该公司因严重舞弊触犯集团红线被辞退的员工74人；涉嫌违法犯罪移交司法机关处理的内外部人员46人（内部21人，外部25人），其中包含总裁级1人，总监级14人、经理级4人；追诉离职人员3人（因在职期间职务犯罪）；违反诚信廉洁责任条款的舞弊供应商及合作伙伴45家，查处案件涉及违法犯罪金额约3千万元。 种种变化背后是，市场确实变难了。 李宁财报显示，上半年，其营收同比增长3.3%至148.2亿元；归母净利润同比下降11.0%至17.4亿元。 在2025财年下半年（2024年12月-2025年5月），耐克大中华区营收同比下滑18.7%至32.09亿美元（约合人民币230亿元）。 回到安踏，在上半年，其营收同比增长14.3%至385.44亿元；归母净利润同比下滑8.9%至70.31亿元。不包括由亚玛芬上市事项权益摊薄所致的利得，安踏集团归母净利润同比增长14.5%。 安踏看似保住了业绩增长，但在行业价格战下，其毛利率同比下滑0.7个百分点至63.4%。 由此，安踏集团再也忍受不了蛀虫们的存在，强势反腐。 而安踏与匹克的改变都在说明，运动市场竞争趋向白热化。 9月17日，上证消费80指数报收5431.32点，涨幅0.97%。 消费人事 雀巢董事会主席提前卸任 9月17日，雀巢集团董事会宣布，保罗·薄凯（Paul Bulcke）决定提前卸任董事会职务后，Pablo Isla将于10月1日起正式出任董事会主席。