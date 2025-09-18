专访马来西亚交通部长陆兆福：中马共建“一带一路”聚焦长期合作

南方财经21世纪经济报道记者胡慧茵 香港报道 “马来西亚的经验表明，首先我们必须确保大型合作项目，必须对两国都具有长期影响。为了促使项目取得成功，我们不能只关注短期合作，而必须是长期合作。”马来西亚交通部长陆兆福说。 9月10日，马来西亚交通部长陆兆福在香港参加第十届“一带一路”高峰论坛时接受了21世纪经济报道记者的专访。他表示，着眼于更长远合作，是中马共建“一带一路”倡议可以跟外界分享的经验。 马来西亚是最早支持并积极参与共建“一带一路”倡议的国家之一，也是一个成功的样板。经过10多年的发展，马来西亚在基建、就业、科技、经贸等各领域稳步发展，人民切实受益。其中，12年前开园的马来西亚马中关丹产业园，与中国中马钦州产业园联动发展，开创了“两国双园”国际产业合作模式，为中马两国高质量共建“一带一路”注入强劲动力。 陆兆福表示，“有了中马‘两国双园’模式，双方将会在政策法规层面深度融合。因此，在这方面，它极大增进了相互理解。” 他认为，目前中国企业对先进制造、半导体、电子电气等领域都颇感兴趣，马来西亚方面正在考虑如何确保对稀土投资，稀土副产品制造以及汽车或航空航天产业的投资。 “对中国企业而言，他们可以将马来西亚作为进军全球市场的跳板。”他说。 （马来西亚交通部长陆兆福，拍摄/胡慧茵） 东海岸铁路将实现更多工业化发展 《21世纪》：马来西亚东海岸铁路（ECRL）作为中马共建“一带一路”高质量合作的旗舰项目，全长约665公里，横跨马来西亚4个州属。你如何看待该项目对马来西亚经济、民生等方面的影响？ 陆兆福：马来西亚东海岸铁路是目前该国在建的最大规模基建项目之一，也是马来西亚政府主导的最大规模基础设施工程。该铁路全长665公里，横跨马来半岛多个州，将马来半岛东海岸与西海岸地区紧密相连。这项重点工程，一期工程预计在18个月后竣工。随后将启动二期工程，最终会将铁路延伸至马来西亚的主要门户巴生港。我们正与中国探讨，将东海岸铁路延伸至马来半岛北部泰国边境的可能性。 就影响而言，该项目一旦建成，将对马来西亚产生重大影响。我们期望沿线走廊能实现更多工业化发展。 《21世纪》：中马在交通领域有哪些合作项目给你留下了深刻印象？ 陆兆福：在交通项目方面，我们与中国开展了广泛合作。中资企业在马来西亚参与建设已有十多年历史。马来西亚最重要的桥梁之一——槟城第二跨海大桥，是由中国港湾工程有限责任公司承建，也是一项标志性工程。 目前我们与中国有多个在建项目，正如我之前提到的，除了东海岸铁路，我们还从中国中车采购了大部分铁路车辆，中车在马来西亚设有制造基地。此外，我们的私营企业，也与中国私营企业开展了合作，比如宝腾汽车与吉利汽车合作生产，这些都是我们与中国共同推进的重要交通项目。 《21世纪》：在基础设施建设方面，未来双方可以重点开展哪些领域的合作？ 陆兆福：当前我们高度重视铁路网络建设，旨在加快铁路网络发展。我们推行“公转铁”政策，旨在将货物运输从公路转向铁路。目前港口和工业园区的货物进出，仍大量依赖卡车运输。首先我们希望通过铁路运输减少公路上的卡车数量，从而降低交通事故率。其次，从可持续性和环保角度来看，铁路运输更为有利。因此，我们希望铁路网络的发展能持续受到关注。马来西亚东海岸铁路的建成，将完善现有铁路网络，这方面我们将持续投入关注。 共建“一带一路”关注长期合作 《21世纪》：马来西亚是最早支持共建“一带一路”倡议的国家之一。中马在高质量共建“一带一路”框架下的合作，有哪些亮点值得与其他国家分享？未来中马将如何在高质量共建“一带一路”的框架下进行合作，在哪些领域更有合作潜力？