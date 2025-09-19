每天7000老外涌入华强北 “无界街区”链动全球创新

【编者按】在深圳华强北的街头，橙马甲志愿者手持AI翻译机为外国客商指引路线，无人机在低空穿梭运送货物，一米柜台前金发碧眼的采购商正通过直播设备与海外客户连线看样。这座曾经以电子元器件闻名的电子街，正蜕变为全球新质生产力的策源地。 21世纪经济报道记者 李金萍 深圳报道 深圳华强北的一家无人机店内，100㎡的店铺在周末也人头攒动，店员为避免人流拥挤易读在门口拉起围栏。 “入境消费客群占四成左右，在门店的外国顾客中，欧美客户占比70%。”该店店员告诉南方财经记者，他们更喜欢买一款第一视角飞行体验无人机。 中国多个城市正在建设国际化街区，最新的案例是深圳华强北。这座闻名遐迩的“中国电子第一街”，正在推出一揽子措施，全力打造国际化“无界街区”。 记者获悉，2025年上半年，华强北商圈日均客流量已达75万人次，同比增长50%；其中外籍人士超过7000人次，同比翻番。 国际化“无界街区”吸引全球客 布局建设国际化街区，向来是一座城市提升国际化水平，打造国际消费中心城市的重要方面。 2019年，深圳出台意见，于全国率先提出创建国际化街区，提升城市国际化水平。2022年，深圳发布指引，面向2035年在全市形成38个国际化街区。 记者发现，外国游客在深圳更喜欢购买具有高附加值的消费电子产品。其中手机、电脑、无人机、AI眼镜等品类，最受外国游客喜欢。 走进深圳市华强北，海外游客占比明显增加，在商场的每一个楼层里，几乎都有遇到海外游客。上半年，深圳华强北更是日均接待外国游客7000名。 上述深圳华强北无人机店铺店员告诉记者，入境消费客群占四成左右，其中，在门店的外国顾客中，欧美客户占比70%。他们更喜欢买一款第一视角飞行体验无人机，由于国外部分地区地广人稀、飞行场景优越，适合用无人机拍摄风景，所以他们喜欢飞行速度更快、带飞行眼镜、体验感更好的无人机。 一位印度游客告诉21世纪经济报道记者，很多来深圳的游客都想购买电子产品，这是因为在深圳可以买到质价比高的产品。 深圳是亚洲最大的电子产品集散地，拥有中国最大消费电子市场的产业基础支撑。其电子信息产业总产值约占全国1/6以上。无人机、手机、AI眼镜、机器人等新兴科技产品均从深圳走下产线，走向全球市场。 其中，不足1.5平方公里的华强北，聚集了超11.5万家商事主体、35家专业市场，以及遍布全球183个国家和地区的产业链接。 作为大湾区核心口岸城市，深圳不仅拥有全国城市最多的入境口岸，成为境外游客进入内地的“南部门户”，鲜明的城市形象也正在成为吸引外籍人士入境游的重要因素。 近年来，通过官方与民间渠道的海外传播，从“小渔村”到国际都市的蜕变，让深圳成为全球游客眼中“中国式现代化进程的样本”。其在海外自媒体的知名度显著提升，独特的城市标签对好奇“当代中国”的游客形成强吸引力。 暨南大学高等健康旅游研究院副院长李舟教授向记者表示，部分游客希望全面了解中国，而不仅仅局限于长城、故宫、兵马俑。深圳作为一座高度开放、现代化程度高的城市，本就适合自由行。