中国茶饮，「占领」华尔街

【潮汐商业评论/文】 纽约时代广场的霓虹灯下，出差的大厂员工Mark正在和当地同事们安利着手里的生椰拿铁。 在他身边，金发碧眼的Stacy手握小蓝杯感叹："是哪个天才想出来把椰奶放进冰咖啡里的，而且还只要1.99美元。我要从此和Dunkin说拜拜了！“这个看似平常的消费场景，正在全球各地不断重现——从曼哈顿到墨尔本，从雅加达到伦敦，中国茶饮品牌正以惊人的速度冲出国门，“血洗”着全球现制饮品市场。 01 从东南亚到欧美，一杯奶茶的东学西渐 如果你在最近两年出国旅游或工作，一定也会发现，在海外买到一杯奶茶或中式咖啡越来越容易了。可以说，在国内外卖大战竞争愈演愈烈的同时，中国茶咖出海也同步进入了新一轮加速期。各品牌正以差异化策略攻占全球市场。 这个夏天，瑞幸在纽约连开了两家快取店，1.99美元的定价让更是让咖啡不离手的金融男们大呼“真香”。这种贴身肉搏的姿态，无疑是瑞幸对一街之隔星巴克的高调“宣战”。 自2023年踏出海外第一步以来，瑞幸已在新加坡和马来西亚开设了数十家分店。登陆纽约，则标志着瑞幸的全球化战略已从熟悉的亚洲文化圈迈向了更为成熟和竞争激烈的西方市场。纽约新店“00002”的编号足以彰显着瑞幸“熹妃回宫”的野心。“颤抖吧华尔街，你的强又回来了！” 海的那一边，雪王也突破了东方明珠“防御塔”，在东南亚一路高歌猛进。截至2025年6月，蜜雪冰城全球门店数已突破5.3万家，成为东南亚市场不可忽视的力量。越南15k（约合人民币4.5元）一杯的柠檬水虽然比路边摊贵，却能做到干净又卫生，价格和国内差不多。据2025年中报显示，蜜雪冰城在海外开设了4733家门店，其中印尼和越南是重点市场。且目前仍有91%的门店位于国内市场，蜜雪冰城的海外拓展似乎还有着无限可能。 和蜜雪冰城在国内市场分庭抗礼的霸王茶姬，则凭借着中式茶饮定位在海外异军突起。截至2025年6月，其海外门店总数达到208家，单季度净增43家，覆盖马来西亚、新加坡、印度尼西亚、泰国及美国市场。本季度海外GMV同比增长77.4%，斩获2.35亿元营收。霸王茶姬在不同市场采取差异化定价策略，在马来西亚，一杯伯牙绝弦的价格约23.4元人民币；美国的定价则约41元人民币。 贡茶作为早期出海代表，已在全球多个市场建立稳固地位；喜茶在北美市场扩张迅猛，截至2025年8月，其在海外市场已开设超过115家门店；奈雪的茶在海外市场也表现亮眼。 在全球市场中，与中国拥有相近茶文化的东南亚市场是出海首选地。如蜜雪冰城在印尼拥有2667家门店，在越南拥有1304家门店，已成为越南最大的现制饮品品牌。霸王茶姬在马来西亚开设178家门店，占据其海外门店总量的85.6%。 艾媒咨询预计，2023年到2028年，东南亚的现制饮品年复合增长率高达19.8%，远高于全球平均水平7.2%。 2024年后，更多茶饮品牌盯上了欧美地区。喜茶进军法国、霸王茶姬进入美国、茶百道进入西班牙、茉莉奶白进军英国。虽然欧美地区文化、消费习惯与我们差异更大，但拥有着广阔的潜在市场。从瑞幸登陆纽约，到霸王茶姬抢滩洛杉矶。中国茶饮品牌已经做好了进军西方成熟市场的准备，它们的目标将会是星辰大海。 02 海的那边，茶饮激战依然正酣 从最新财报数据来看，中国茶饮品牌的出海称得上初见成效。如瑞幸咖啡截至2025年第二季度末，海外门店总数已达到89家，蜜雪同期全球门店数增至53,014家，并已在多个海外国家建立仓储系统；霸王茶姬2025年第二季度海外门店的GMV达到2.35亿元，同比增长77.4%。 但花团锦簇的背后，茶饮品牌们似乎又是在一个更大的市场上进行着同国内市场一样激烈的血战。 如高调在纽约开店的瑞幸，在经历了初期的0.99刀咖啡和使用优惠券的1.99刀咖啡后，并没有将“价格战”坚持到底。店内美式咖啡定价在3至5美元，生椰拿铁等产品价格多在6.5美元/杯左右。初来乍到，瑞幸不敢狠狠砸钱，可能是由于其在美国本土面临的较高门店成本与人力成本，以及在当地尚未搭建成功的稳定供应链。 根据商业地产服务及投资公司CBRE发布的《2025年第一季度曼哈顿零售租金报告》，曼哈顿核心商圈的平均租金高达每平方英尺659美元/年，在全球范围内处于顶尖水平。但在促销期过后，与星巴克价格相当甚至更贵的咖啡还能唤起消费者的热情吗？