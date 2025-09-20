高德做点评，宿敌的交锋

人到中年最怕卷，外卖三国杀硝烟未散，阿里又在本地生活领域布下一子——「高德点评」。 高德推出了一个新榜单——「高德扫街榜」，分为美食、酒店、景区三类，它号称是“全球第一个完全基于用户真实行为产生的榜单”，不搞打分，而是聚焦导航到店的人数、复购率、专程前往、人群宽度，榜单维度纳入“轮胎磨损榜”、“本地人爱去”“多次前往”“烟火小店”等。“美食目前是最核心的内容板块”，高德地图产品经理、高德扫街榜产品负责人李刚说李刚对外表示。 对标的是谁大家也都心知肚明，可以说阿里和美团没有私怨，全是明晃晃的生意。 高德CEO郭宁强调，高德扫街榜的核心是通过用户的“行为+信用”，用AI赋能确保真实性，并放言“高德扫街榜永不商业化”。业内有观点指出，高德的商业模式十分接近于Google Maps。 做地图的高德，扛起“到店”大旗，将枪口对准大众点评，欲重新定义生活服务榜单，野心不小。 01高德冲锋前线 神秘S级榜单项目，为什么花落高德？互联网行业进入存量时代，高德本身就是一个巨大的线下流量池，承载了阿里「深入消费场景」的重任。 高德地图工具属性鲜明，在一众C端互联网应用中显得并不惹眼，但按照QuestMobile的统计，高德的日活用户（DAU）自2021年起就稳定过亿，如今月活已超8亿，跻身中国应用市场Top5，是百度地图的2倍，仅次于微信、淘宝和支付宝，甚至高于抖音。从体量上来说它是足够大的，为到店业务提供了稳定的入口和广阔的市场空间。 其二，从“找路”到“找店”，从“去哪里”到“去那里做什么”的逻辑延伸也很通畅。高德导航功能是刚性需求，用户的日均使用时长达28分钟，几乎不需要担心用户进不进来的问题。也是因为工具属性，以前高德的用户黏性很差，几乎是“用完即走”。若能通过到店业务，串联起导航生态和内容生态，完成导航—决策—交易，闭环足够清晰。 可以想象以后扫街榜推出后的场景可能是，“你好小德，导航去善各庄地铁站，顺便帮我找一家附近适合谈业务的咖啡厅，要环境优雅、导航好评多的。”然后高德就帮你一键解决了。 为什么偏偏是到店业务？外卖、即时零售等高频低利的到家业务可以引流，但真正能攫取利润的，还是餐饮、酒旅等低频高利的到店业务。 外卖三巨头虽然打得激烈，但很早之前美团就隐晦表示过“外卖其实不赚钱”。大家猜测美团真正赚钱业务，很可能来源于到店酒旅等业务。美团2022年第一季度到店酒旅收入为76亿元，经营利润率达45.6%，此后虽未再单独披露数据，但在行业惨淡的情况下，2023年、2024年其核心本地商业业务经营利润率仍保持在20%左右，足见到店业务在商业版图中占据重要地位。 而拥有海量UGC内容库和强大的用户心智支持的大众点评，恰好构筑起了到店业务中商家与消费者的信任桥梁。而阿里想要打败大众点评，完成“即时化、全链路”的布局，复刻并不一定会更好，推翻已有体系，完全重做一个高德点评或许还能搏一搏。 另有乐观数据显示，2025年国内到店业务规模将突破10万亿元，年复合增长率保持15%以上，是为数不多的优质标的。 02重新定义榜单 从业务角度来看，回顾高德过去几年的动作，本地生活一直是重中之重。 早在2020年，高德就曾发布“高德指南”，染指酒旅、餐饮团购业务；2021年，阿里战略调整，高德、本地生活和飞猪共同组成生活服务板块；2023年，高德与口碑正式合并，阿里本地生活到店业务统一整合在高德地图的入口中。正如高德前CEO俞永福所言，高德“用一张地图承载衣食住行”，专注出门之后的场景。 如今，高德地图早已变成了一个基于位置的超级APP，涵盖导航、打车、餐饮、酒旅、景区、商超，充值、送药、租房等线上线下服务，甚至，你还能在高德上跟陌生人聊路况，分享泡面、湿纸巾，可以说当下最火的除了短视频，高德都能涉猎一点。 美团（大众点评）稳居本地生活行业第一的位置，风口浪尖上独舞难免有漏洞，点评榜单就是一个有缝的“蛋”。近日舌尖上的中国美食顾问陈立退出餐饮榜单评审，他表示餐饮业已经陷入为榜单经营的怪圈，“让美食回归烟火气，相比于专家打分，更相信街坊邻居的集体选择”，这与「高德扫街榜」的初衷不谋而合。