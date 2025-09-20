21特写｜00后与老外们，开始“严选”华强北

21世纪经济报道记者 李金萍 深圳报道 下午3点，22岁的中国游客王丽举着手机，在华强北电子世界的灯光打卡点前调整角度，准备拍摄下打卡华强北的第一张照片。 不远处，一名来自印度的采购商正用翻译机与商户砍价，他在该店铺一次性采购了六台无人机设备。 每天，这样的场景，都在华强北上演。这片位于深圳福田的街区，正打造国际化“无界街区”。 这个曾以“中国电子第一街” 闻名的专业市场，正悄然完成一场身份转变，它不再只是商户与采购商的交易场，更成了以00后为代表的年轻人追逐潮流科技、外国人体验“中国智造” 的打卡地标。 最新官方数据显示，2025年上半年，华强北商圈日均客流量已达75万人次，同比增长50%；其中外籍人士日均超过7000人次，同比翻番。 是什么让一个专业市场突破圈层，吸引两类看似毫无交集的群体争相到访？ 可触摸的科技感 “以前觉得华强北是爸妈买电脑配件的地方，来了才发现是’宝藏打卡地’。” 王丽的手机相册里，存着近 20 张华强北的照片，比如在华强北电子世界的巨型灯牌下合影、在综合电子市场淘最新款无线耳机、在商圈灯光走廊试用最新款 AR 眼镜。 她的小红书笔记《华强北7大市场攻略》发布后，评论区里不乏求同款线路的留言。 如今华强北的消费主力军，除原有采购商外，新增了大量“00后”、“10后”乃至“15后”群体，他们成长于网络时代，消费偏好与“60后”、“70