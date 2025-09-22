中国连续13年成柬最大贸易伙伴，中柬“钻石六边”合作硕果累累

南方财经 21世纪经济报道记者 郑青亭 北京报道 “古交如真金，百炼色不回。”如今，独具特色的“钻石六边”合作架构不仅持续推动中柬关系走深走实，也在中国—东盟合作整体格局中发挥着重要的引领和示范作用。 9月16日，柬埔寨副首相兼内阁办公厅大臣翁赛维索来华出席第22届中国—东盟博览会暨中国—东盟商务与投资峰会，他表示，柬中铁杆友谊牢不可破，命运紧密相连。柬方视中国为最可信赖的朋友，愿同中方深化各领域合作，为推进柬中命运共同体建设不断注入新动力。 同日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在北京会见柬埔寨副首相孙占托时表示，中柬两国都反对个别国家大搞单边霸凌，反对开历史倒车、利用关税收割全世界。双方要加快落实各领域合作项目，用好“工业发展走廊”和“鱼米走廊”规划，打造更多可视成果。 “在中柬‘钻石六边’合作框架下，两国将进一步深化政治互信，拓展贸易投资，加强人文交流。该框架的重要意义在于促进世界和平繁荣、提升人民生活质量。”9月10日，在香港举办的第十届“一带一路”高峰论坛期间，孙占托在香港对21世纪经济报道记者表示，共建“一带一路”倡议为当地基础设施建设带来重要资源、促成关键合作，筑牢柬埔寨的发展根基。 孙占托表示，在共建“一带一路”过程中，“钻石六边”合作架构越来越充实，欢迎更多中国企业在柬投资兴业。他强调，柬埔寨是东盟国家中投资政策最为自由和开放的国家之一，允许外国投资者100%持股，是中国企业理想的投资目的地。他指出，依托柬埔寨，企业既可进入本地超1700万人口的市场，还可进一步辐射东盟等更广阔区域。 “我们需要从中国进口原材料以及半成品，以便我们能够制成产品并出口到其他国家。”柬埔寨国务大臣兼亚洲愿景研究院名誉主席索西帕纳此前接受21世纪经济报道记者专访时表示，虽然柬埔寨在制造业方面不如中国，但双方可以在产业链上形成很好的组合，并最终缔造双赢的局面。在他看来，两国之间持续存在的贸易逆差也反映了双方产业链上较强的互补性。 柬埔寨力争2050年晋升高收入国家 2023年8月，柬埔寨宣布实施“五角战略”及其第一阶段的国家发展计划。“五角战略”是在柬埔寨过去25年和平发展的基础上，在2050年晋升为高收入国家的发展愿景。该战略将分5个阶段，在未来25年内实施，因此将成为跨越5届政府的发展战略。该战略第一阶段的具体目标包括：确保经济年均增长7%左右，增加就业机会，将贫困人口比重减少到10%以下等。 根据柬埔寨发展理事会（CDC）9月3日发布的通告，今年前8个月该理事会共批准了491个新投资项目，同比增长71%，项目总投资额达到72亿美元，同比增长50%。这些项目预计将创造34万个新工作岗位。在主要投资来源国方面，中国以52.82%的占比继续保持领先地位，紧随其后的是柬埔寨本土投资，占比31.16%。此份数据凸显了柬埔寨作为区域投资目的地的持续吸引力，也展现了其经济多元化发展的潜力。 上海国际问题研究院东南亚研究中心主任周士新在接受21世纪经济报道记者采访时表示，自柬埔寨首相洪玛奈上任以来，其政府一直将经济发展置于政策核心，致力于推动国内产业结构升级、吸引外资和促进出口导向型增长。然而，受美国对柬埔寨部分出口产品加征关税的影响，尤其是针对纺织品、鞋类等传统优势行业的贸易限制，柬埔寨的经济增长步伐在一定程度上受阻。 据央视网报道，今年早些时候，美国曾一度威胁要对柬埔寨征收49%的对等关税，这是东南亚地区面临的最高税率。此后，经过长达数月的磋商，美国在关税问题上做出一定让步，新税率较先前威胁幅度显著下调。但同时，美国也对柬埔寨开出了多项苛刻的要求，其条款被分析人士认为具有明显的干预性与不对称性。继越南之后，柬埔寨成为与特朗普政府达成关税协议的第二个东南亚国家。 周士新称，近期，随着柬埔寨与美国之间的关税谈判告一段落，双方在部分贸易议题上达成共识，柬埔寨对美出口环境出现一定程度改善。尽管由于成本上升和国际市场竞争加剧，企业出口利润空间有所收窄，但出口总量呈现出回升态势。不过，这一势头能否持续还有待观察。 中国社会科学院亚太与全球战略研究院研究员、东南亚研究中心主任许利平认为，美国的单边主义违反国际规则，对自由贸易和全球经济造成严重冲击，使得发展中国家受到较大负面影响，特别是柬埔寨等以出口劳动密集型产品为主的国家。面对这一共同挑战，发展中国家更应加强团结与合作，通过集体行动抵御外部风险。 许利平强调，当前，RCEP正逐步成为应对单边主义、稳定区域经济的重要机制。在该框架下，中国与东盟国家有能力进一步深化协作，拓展区域内市场，降低对传统欧美市场的过度依赖。以柬埔寨为例，美国市场占其总出口的四成左右，使其经济极易受到关税因素的冲击。RCEP成员国应该积极应用单一原产地规则，拓展非美出口市场。关键是将RCEP规则落到实处，以应对未来可能的挑战。 据国际货币基金组织最新预测，柬埔寨2025年经济增长率预计为4.8%，较柬埔寨王国政府年中预测的5%下调0.2个百分点，较IMF今年1月底预测的5.8%下调1个百分点。除了关税争端、贸易前景不确定性带来的影响，柬埔寨经济还受到柬泰边境冲突的严重冲击。 “一带一路”是柬实现发展的生命线