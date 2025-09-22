21世纪经济报道记者倪雨晴 深圳报道 前序：剑客过华强 回望九十年代的华强北，方知天下英雄如过江之鲫。 猪脚饭、人字拖、平板车从拉三来一补的外贸货到国产自主高端品牌，这里的光景是贩夫走卒鱼龙混杂的既视感，更是国际电子产研的群雄争霸的现场感。 当1988年黄宏生在这里做遥控器生意的时候，他不曾想到未来会成为彩电大王。 但是，如果没有踏出这一步投身到开放大潮中，后面就没有创维的故事。 华南理工三剑客之一黄宏生和创维的故事，也是从这里开始。 现在去任何一个AI大模型搜索“华南理工三剑客”，从来不会有多词条歧义，他们从万千网页中总结后会明确告诉你：三剑客是谁——创维、TCL、康佳三大品牌的创始人或曾经的掌舵者。 他们是广东乃至中国家电及大电子产研的人物坐标，定义了整个行业30年，相信将继续在中文互联网世界发挥长期影响。 银鞍照白马，飒沓如流星，是企业创新突破在新技术领域疾驰的写照；三杯吐然诺，五岳倒为轻，是经历过商业江湖峰谷的洒脱。 2024年，创维的营收体量达到650多亿元，“全球市场的增量充满了动力和空间，千亿目标有望两年内实现。” 从创办创维，到经历国内彩电市场的激烈竞争，再到今天全力投入光伏和汽车，黄宏生的人生与企业路径，恰好折射出深圳乃至中国制造业的跌宕与跨越。 第一章：香港创业，家电帝国 回顾总结东亚乃至全世界国家工业化的过程，无论日韩、亚洲四小龙，其民用工业产业明确有迹可循，大致分为家电、手机、汽车、航空等阶段。 家电生产是率先代表迈入高水平工业化的代表产业，作为第一代大规模工业化民用产品，其对国家人民日常生活水平的决定性提升超过后面的代际的手机、汽车等产品。 时代造化，弄潮登场。 1988年，深圳的华强北，尘土飞扬，焊锡味弥漫。28岁的黄宏生辞去国企工作，带着3万元积蓄下海创业，在香港成立创维实业有限公司，做的是电视遥控器。 这是一件不起眼的小东西，却成为他打开命运之门的钥匙。第一批遥控器一抢而空，他赚到第一桶金。 用现在时髦的话说，第一性原理分析，黄宏生意识到一定要发展整机，而不只是做配件，不然总体的利润规模上不来。