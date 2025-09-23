维州州长与墨尔本市长缘何先后访华？澳中合作领域大盘点

在上海举行的维多利亚州旅游局品牌发布会上，维多利亚州州长杰辛塔·艾伦（Jacinta Allan）为艺人吴尊颁发了“维州挚友”的证书，以推广维多利亚州的旅游产业。这是杰辛塔·艾伦访华之行中的一站，此前她在北京宣布了新的中国战略（China Strategy）。 Source: Supplied 维州州长杰辛塔·艾伦（Jacinta Allan）和墨尔本市长尼克·里斯（Nick Reece）先后访问中国，在教育、旅游、基建等方面会催生哪些合作呢？（收听播客，了解详情）。 一周财经速览： 维州州长宣布，中国的隧道掘进机将用于SRL； 墨尔本市长率团访华之行的关键合作领域盘点； 上周末澳洲楼市拍卖升温，但高端房价仍承压； “父母银行”创新高，年轻人买房新“助攻”。 收听完整播客系列 澳洲经济观察 每周十分钟，快速梳理最新鲜的澳洲财经新闻。 《澳洲经济观察》之《一周财经速览》本期聚焦维多利亚州州长杰辛塔·艾伦（Jacinta Allan）和墨尔本市长尼克·里斯（Nick Reece）前后脚访华之后带来的合作前景，与通讯员魏睿昊展开盘点：为何他俩与总理安东尼·阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）都选择成都为访华之行中的重要一站？中国产隧道掘进机将如何帮助到市郊铁路环线（SRL）的施工进展？维多利亚州本土酸奶上架叮咚买菜、吴尊亮相“墨尔本一步一景一世界”发布会推广维多利亚州旅游经济，这些在地市场活动想要实现什么？