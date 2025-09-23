进一步规范经营主体登记申请和代理行为｜营商环境周报

时政要闻 工信部等三部门：出台轻工业稳增长工作方案，开展增强消费品供需适配性行动 近日，工业和信息化部会同商务部、市场监管总局联合印发《轻工业稳增长工作方案（2025—2026年）》（以下简称《工作方案》），推动轻工业在保持经济稳定增长中发挥更大作用。 《工作方案》提出2025—2026年，重点行业规模稳中有升，企业经营效益基本稳定，新增长点快速发展，引领消费能力不断提升的总体目标，并部署了五方面重点任务。 一是着力优化供给。开展增强消费品供需适配性行动、重点消费品质量提升行动，加力品牌培育和宣传推广。 二是助力扩大消费。落实好现有消费品以旧换新政策，促进扩大传统消费，围绕健康、养老、育幼、家居、文旅等消费热点打造新增长引擎。拓展人工智能在轻工领域应用，加快新业态新模式推广应用，搭建供需对接交流平台，激发消费潜力。 三是保持国际竞争优势。支持龙头企业加速品牌全球化建设，积极发展跨境电商等外贸新模式，不断强化企业商品出口公共服务，引导企业在全球范围内合理布局。 四是优化产业生态。培育生态主导型领军企业，促进产业链协同发展，通过产业转移对接活动等途径推动产业合理布局，加强市场主体培育。 五是增强高质量发展动能。推动轻工业数字化转型，持续提升绿色产品供给能力，打造绿色低碳供应链。 据悉，工业和信息化部将会同相关部门组织做好《工作方案》的宣贯工作，加快推动各项工作落地见效，通过强供给、促消费、稳出口、优生态、增动能等系列举措稳住轻工业基本盘，巩固拓展轻工业优势地位，更好满足人民群众日益增长的美好生活需要。 财政部等四部门：进一步规范知识产权资产评估，促进知识产权资源有序流转和优化配置 近日，财政部、金融监管总局、国家知识产权局和国家版权局联合发布通知，部署进一步规范知识产权资产评估，强化知识产权资产评估规范管理，提升资产评估服务知识产权运用和保护能力，推动知识产权资产价值释放，加快推进知识产权强国建设。 通知强调，充分发挥资产评估在知识产权运用和保护中的专业作用。合理确定知识产权价值是知识产权运营转化的重要环节，在知识产权创造、运用、保护、管理和服务的全链条中，要充分发挥资产评估的专业作用和功能，促进知识产权资源有序流转和优化配置。 通知要求，资产评估机构承接和执行知识产权资产评估业务，应当具备相应的专业胜任能力、质量控制能力和风险控制能力等。资产评估机构从事知识产权资产评估业务，应当严格遵守有关法律法规和资产评估准则。在资产评估过程中，要充分考虑知识产权的特点，独立、客观、公正地评估知识产权资产价值，不得直接以预先设定的价值作为评估结论。资产评估机构从事知识产权资产评估业务，应当加强对知识产权资产评估专业人员职业道德、专业胜任能力和综合素质的教育和培养。 通知强调，加强知识产权资产评估监督管理和自律管理。财政部、金融监管总局、国家知识产权局和国家版权局按照职责分工指导和规范知识产权资产评估相关工作并建立工作协同机制，依法实施知识产权资产评估的监督管理，及时统计、披露知识产权资产评估业务情况和相关统计数据，构建开放、透明、高效的知识产权资产评估业务数据服务平台。 市场监管总局：进一步规范经营主体登记申请和代理行为，新建登记代理人信息管理制度 近日，市场监管总局会同中国人民银行制定的《经营主体登记申请及代理行为管理办法》（以下简称《办法》）正式施行。该《办法》进一步规范登记申请和代理行为，防范虚假登记，对接国际反洗钱规则，提升登记注册质量，维护良好市场秩序。 一是规范登记联络员及代理人条件，明确法律责任义务。登记联络员应当由经营主体任命或者指定内部工作人员担任，代表经营主体办理登记、备案事项。登记代理人应当具备登记注册相关专业知识，直接接受经营主体委托，原则上不得兼任经营主体的登记联络员。其中，登记代理人应当如实记载执业情况，妥善保存执业记录等资料，不得从事虚假登记行为，不得扰乱市场秩序。 二是新建登记代理人信息管理制度，有效强化登记申请真实性要求。市场监管总局负责建设全国经营主体登记注册代理人信息系统，记录并归集、公开全国登记代理人、相关机构负责人、从业人员、代理业务、依法被限制申请经营主体登记的人员等相关信息。登记代理人应当通过全国经营主体登记注册代理人信息系统表明其代理身份，对当次登记涉及的相关人员或者组织进行身份核验，规范登记申请行为。 三是强化登记代理违法行为监管，进一步依法加大惩戒力度。完善监督惩戒机制，明确虚假登记一般性罚则和从重性罚则。对提交虚假材料或者采取其他欺诈手段隐瞒重要事实取得经营主体登记的，登记机关可视情形将有关人员列为直接责任人；自相关登记被撤销之日起3年内，登记机关对于直接责任人作为登记联络员或者登记代理人提交的登记申请不予登记。