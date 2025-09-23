秋分·钓鱼经济“钓”动市场新活力｜财经二十四节气

今日秋分（2025年9月23日），我国大部分地区已经进入凉爽的秋季，迎来钓鱼黄金期。但如今的池塘边早已不只是中年人的天下，越来越多年轻人的加入，正为这项传统活动注入新的活力与商业潜力。 看似“中年专属”的钓鱼活动，为何成为年轻人的新宠？一根鱼竿如何“钓”动市场新活力？“钓鱼经济”背后蕴藏着怎样的情感需求？本期《财经二十四节气》带你看。 01 一根鱼竿“钓”出大市场 催生产业新活力 秋分至，渔趣浓，近年的钓鱼热潮正朝着年轻化、规模化方向发展。据中国钓鱼运动协会不完全统计，全国目前约有1.4亿活跃钓鱼者，每十个中国人中就有一位垂钓爱好者。在钓鱼运动中25至44岁人群已成主力，占比46%。弗若斯特沙利文数据显示，2018年至2023年，中国钓鱼者的数量以5.9%的复合增速增长。 日益壮大的钓鱼群体催生了庞大的市场。企查查数据显示，截至9月9日，我国现存钓鱼相关企业高达11.96万家，其中华东地区占比达36.68%，占据主导地位。今年已注册钓鱼相关企业超过8000家，增长势头强劲。 02 中国制造“钓”动全球 “钓鱼+”串起新产业链 钓鱼已打破传统印象中“一竿一凳一桶”的标签，演变为集装备、内容、体验于一体的综合性消费行为。随着钓鱼人群持续扩容，市场需求日益多样，钓具产品不断创新。据弗若斯特沙利文数据，按零售额统计，2018—2023年，中国钓鱼用具市场规模从234亿元增长至318亿元，以6.3%的复合年增长率实现扩容。预计2023—2028年中国钓鱼用具市场规模将以7.3%的复合年增长率持续提升。 如今，渔具产品从“新手入门套装”到“专业竞技装备”，从“淡水钓专用渔具”到“海钓、冰钓定制款”，品类日趋细分，覆盖多种水域、鱼种、气候条件。 山东威海作为“中国钓具之都”，公开资料显示，当地拥有钓具生产及配套企业上千家，从业人员近5万人，仅钓竿一项的销量就占据全球市场份额60%以上。 在国内钓具产业持续壮大的市场环境下，户外钓鱼装备制造商乐欣户外也加快了发展步伐。该公司于2025年6月27日第二次向港交所递交招股书，拟登陆香港主板市场，此次上市由中金担任独家保荐人。据悉，乐欣户外自2017年起重点拓展自有品牌业务，凭借产品研发与市场运营积累，2024年已实现营收5.73亿元、净利润0.59亿元，成为国内钓具企业中颇具成长力的代表之一。 钓鱼正从传统休闲项目迈向融合多业态的“钓鱼+”产业模式。中国钓鱼运动协会数据显示，2024年，协会举办约500场各类钓鱼赛，参赛人数近5万人。多地以钓为媒，依托优质水域资源，借“钓鱼+赛事”“钓鱼+旅游”等业态激活地方经济活力，通过开发淡水、海钓等特色目的地，拉动住宿、餐饮等关联产业增长。其中，四川省南部县西北部的升钟湖不仅被国家体育总局认定为“钓鱼竞赛训练基地”，更依托这一专业资质，打造了颇具影响力的中国升钟湖国际钓鱼大赛。其所在的四川省南部县也成为国家体育总局首个正式命名的“全国钓鱼城市”，以赛事为抓手，带动了周边文旅消费与乡村产业发展。 03 年轻人如何借钓鱼 实现“精神回血” 越来越多年轻人爱上钓鱼。在快节奏、高压力的都市生活中，它精准回应了年轻人的情感需求与精神渴望，为人们提供了难得的身心放松和自我疗愈方式。 截至9月18日，小红书平台“钓鱼人的快乐”话题浏览量已突破25.5亿次，除了“钓鱼佬永不空军”等趣味调侃外，“小物钓”“海钓”“路亚”“打窝”等也是热门关键词，钓友们晒出渔获照片、分享垂钓经历，在抛竿收竿之间磨炼耐心、感受收获的惊喜以及融于自然的平静。而这，或许就是千千万万钓鱼人乐此不疲的原因。