地图APP混战20年：赢于简洁、败在臃肿

用户想要一张“干净”的地图，有多难？ 定焦One（dingjiaoone）原创 作者 | 陈墨 编辑 | 阮梅 从2005年百度地图上线算起，中国地图导航APP已走过二十年的发展历程。如果不是十天前高德地图发布“扫街榜”，人们可能很难再去关注这个看似“古老”的行业。 这个行业很特殊：用户基数庞大，却一直难言赚钱，但多年以来，厂商们毫不掩饰赚钱的欲望，一直在用户体验和商业价值之间挣扎。 用户对“好地图”的期待始终是：准确、快速、简洁。手握海量用户的地图产品总在追求留存、导流、变现的时候被用户指责“臃肿”。用户很委屈，只想简单导个航，却常常被花样繁多的附加功能打扰，比如：广告推荐、打车入口、酒店预订、外卖优惠、团购信息等。 2010年前后，百度地图一度占据市场第一。但随着功能不断叠加，用户的抱怨也随之而来。与之相反，高德砍掉O2O业务专注地图导航服务，不做商业化，在坚持简洁和核心功能的策略下完成了翻盘，手机端日活数据于2016年10月超过百度成为第一。 然而，十年过去，当年的那个高德也已经变了。如今打开高德APP首页，“扫街榜”的入口位置很显眼，状元榜、扫街榜、热门打卡、城市指南——四大板块一字排开。社交媒体上有用户吐槽：“我是来导航的，不是来扫街的。”也有用户说，担心有一天打开APP导航，会被各种推荐和优惠券弹窗打扰。 于是，一个看似简单的问题变得复杂起来：用户想要一张“干净”的地图，有多难？ 始于“搜索红利”，衰于“超级入口” 2005年，当李彦宏决定让百度进军地图领域时，他的初衷很简单：完善搜索生态——用户在百度搜索地点信息，自然会使用百度地图查看位置，逻辑简单而直接。 2008年，“天才少年”李一男加入百度后，做出了一个关键决定：百度地图要走全栈自研的道路。这个决定的背景是，当时大多数地图服务商都依赖第三方的地图数据，李一男认为，只有掌握了底层数据，才能真正掌握产品的主动权。 投入是巨大的，回报也是惊人的。到2010年上半年，百度地图的市场份额已经超过55%，做到了行业第一。 百度地图享受了搜索引擎带来的天然流量，但更重要的是，这一时期的百度地图严格遵循着工具产品的逻辑，专注于把“地图”这一件事做好。 到2013年，百度地图在移动端的市场份额稳定在51%-56%之间，日活用户突破千万级别。