马云、刘强东“重出江湖”，大厂发力新生意

马云在杭州快乐泡吧，刘强东则忙着炒菜，第一代的互联网大佬，又开始活跃了起来。 前几天，有网友在阿里B区HHB酒吧偶遇马云，马云开了几扎啤酒，看上去心情不错。相较之下，刘强东可就忙多了，不仅亲自下厨炒菜，还端起茅台挨桌敬酒。 不难看出，马云、刘强东再次回归，似乎跟十年前有所不同。那时候，大佬们大多出现在行业论坛、公司活动中，总是西装革履，哪像如今这般接地气。大佬们以全新面貌重出江湖，似乎也在暗示，如今的互联网行业，已经迈入了新的发展节奏。 大厂的灵魂人物 今年以来，两位互联网大佬现身幕前的次数明显增多。马云前脚带着高管考察盒马鲜生，后脚就重回杭州西溪湿地的湖畔小屋；刘强东则比马云更忙，不仅亲自下场送外卖，还要亲自炒菜、敬酒。 网友不禁感慨，上一次两位大佬如此频繁亮相，还要回到十年前中国互联网蓬勃发展的黄金年代。有趣的是，不仅网友们这么想，在刘强东于2023年底全面回归京东后，多方媒体已不止一次猜测，马云也要紧接着回归。 近日，彭博社援引知情人士称马云已“强势回归”，其在集团直接参与度已达到5年来最强，包括推动阿里转向人工智能，以及向电商对手京东和美团宣战等，不过阿里并未作出回应。 但结合多方媒体报道来看，虽然马云并未在明面上回归阿里，但在阿里的一些重要抉择中，都不乏马云的影子。 比如7月中旬，有网友偶遇马云在西湖夜骑，彼时正是外卖大战的关键时刻。据《晚点latepost》报道，马云曾表示“淘宝闪购要稳定在8000万单，先提升能力，巩固好基础，再往上冲。” 两位大佬，一位在明，一位在暗，但无论处于怎样的战略位置，他们的回归都获得了资本市场的高度认可。目前，阿里和京东股价都回升至阶段高点，阿里的股价创4年来新高，京东股价也重新走出低谷。 过去几年，马云也时不时被网友偶遇，但看起来更像是对外界猜测的试探性回应。可如今，情况却似乎有所不同，除了刘强东高强度地参与一线战斗，马云也开始亲自督战，某种程度来看，这也是新的行业信号。 回看过去，刘强东和马云都是在2018-2019年左右先后隐退的，刘强东卸任了公司的法人、高管等职位；马云在辞去阿里董事局主席一职后，更发文表示要当乡村教师。 两位大佬的隐退，并不是真的“退休”，更多还是行业趋势、公司发展和监管压力的共同影响。一方面，互联网大厂发展到一定规模，业务逐渐趋向成熟，像阿里和京东这种非家族企业型公司，也需要交给年轻人接班，孵化新的发展方向，培养新的领导班子。 另一方面，彼时市场对“资本无序扩张”的讨论与警惕日益升温，在此背景下，企业家们选择低调蛰伏，既是对企业的一种自我保护，也是顺应政策导向的理性选择。 然而，市场是不断变化的，如今，经济市场稳中向好，政策层面也多次强调促进民营经济发展壮大。大部分互联网平台也选择“主动收缩”，不再只是“惦记着几颗白菜”，而是积极拥抱实体经济，寻求更高质量、更可持续的发展路径。 互联网企业能够迎合当下市场新的发展趋势，那么套在平台经济头上的紧箍咒，自然也就无声地解开了。作为平台的“灵魂人物”，自然也得以重出江湖。 从刘强东和马云近期回归的动作来看，他们也变得更接地气，这种新面貌和新姿态，某种程度也代表了平台的态度和转型。 比如阿里自马云回归后，大力推动AI发展，宣布未来三年投入3800亿元建设AI基础设施；刘强东则聚焦于京东的实体业务转型和即时零售布局，互联网企业正从单纯做“流量生意”变身为“产业合伙人”，赋能千行百业和几十万人的就业，这才是企业的责任和担当。 大佬背后的新生意 当然，市场趋势和监管方向在改变，互联网平台的业务逻辑也发生了深刻变化。众所周知，这些年互联网整体的流量红利已逐渐消退，企业间免不了“贴身肉搏”，甚至跨界到其它平台更擅长的领域，抢别人的“蛋糕”。