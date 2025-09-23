微信搜索，变“大”了

腾讯元宝“潜入”微信。 作者 | 张语格 编辑 | 趣解商业TMT 9月16日，腾讯在深圳举办了一年一度的“腾讯全球数字生态大会”，“AI化”再次成为了大会的关键词。腾讯集团高级执行副总裁汤道生在会上表示，“宁要150斤的肌肉，不要200斤的虚胖”，接下来要加速腾讯AI在产业场景的深度落地与应用创新。 近期，微信搜索的更新升级，正好呼应了汤道生的强调的方向。在更新版本的中，微信对搜索入口及体验方面实现进一步升级，微信搜索界面加入了“AI 搜索”功能；连带“AI搜索”一起“提级”的，还有“深度思考”功能，支持混元大模型、DeepSeek，用户可以直接在微信内使用这两大模型进行检索、整理文章甚至解析文件等。 这已经不是微信第一次对搜索功能“AI化”改造。早在2024年，微信就开始用混元大模型丰富搜索体验，今年春节后又迅速接入了爆火的DeepSeek，如今微信再次AI化升级，腾讯的AI战略正不断提速。 01.微信AI化 小徐（化名）每天都会在微信上刷自己喜欢的公众号，搜索感兴趣的影评和科普。从去年开始，她发现，微信搜索的更新逐渐变得频繁，一开始是搜索中多了AI问答功能，结果页顶部会先显示AI生成的答案，“比如搜索上市公司的业绩，混元甚至会把财报图给你画出来。” 而在接入DeepSeek后，微信搜索逐渐从搜索引擎转向问答助手，能解决“制定旅行攻略”类生活需求，对于专业性更强的问题，“参考资料”里精准度更高的链接也能减少用户搜索的时间。 最近这次更新改版，微信则是把元宝的功能都搬了进来：新增相机按钮，可以拍照或直接通过图片搜索；新增加号按钮，可以直接发送文件或最近看过的公众号文章给AI解读分析；添加“元宝”为微信好友后，在公众号和视频号评论区@元宝，还会有总结、互动的回复出现。 图源：微信截图 对于这次更新，微信表示，目前仍处于灰度测试上线期间，未灰度到的用户仍可使用原有搜索功能，体验不受影响。 最近的数字生态大会上，汤道生提到，元宝已跻身国内原生AI应用用户规模Top3。然而，既然元宝已经是腾讯AI在C端的“当家花旦”，为何微信还要不断向元宝靠近？ 互联网分析师丁道师认为，微信搜索AI化，主要目的还是加强用户体验，带来更多使用价值。“虽然完善后的微信搜索越来越像元宝，但微信搜索的场景还是轻量级的，元宝更适合沉浸式的多轮对话，二者的定位还是有很大不同。” 互联网分析师张书乐表示，腾讯一直想让搜索成为它的生态。“微信作为移动互联网的最强入口，如何和PC时代的两大入口之一的‘搜索’结合，一直都是腾讯想要解决的问题，拿下搜狗的目的也是如此，但效果不佳。如今搜索AI化，一个小屏幕就能装下集约化搜索信息，符合微信一直坚持的简约、方便原则，对微信而言提升完善搜索的AI功能更像是一种顺势而为。”