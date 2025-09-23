11万岗位，最高年薪百万+！广东“揽才天团”进京，瞄准AI

（秋季招聘活动清华专场 王峰摄） 21世纪经济报道记者王峰 北京报道 9月23日上午，“百万英才汇南粤”2025年N城联动秋季招聘活动（以下简称“N城联动秋招活动”）在清华大学盛大启幕，正式打响秋招季跨省揽才的“头炮”。 京津冀地区高校专场是本次N城联动秋招活动首发站之一，由广东省委、省政府联合教育部主办，广州市会同梅州市、清远市共同承办。9月23日至28日，将走进京津冀地区33所重点高校（校区），举办27场专场招聘活动，累计超3100家次企业参聘，提供超11万个优质岗位。 精准引才：聚焦多方需求，实现靶向对接 本次N城联动秋招活动主打“精准”，全方位、多维度打造精准发力的人才招引平台。活动相关负责人表示，“精准匹配，是本次秋招活动的最大亮点。” 活动精准锚定现代化产业体系建设需求，将招才引智的焦点精准投向人工智能、新一代信息技术、智能机器人、集成电路、前沿新材料等代表技术变革方向、决定未来竞争力的新兴产业与未来产业赛道。 大部分岗位深度嵌入战略性产业集群、未来产业、现代服务业，通过相关岗位精准引才，为广东现代化产业体系发展注入智力支撑。 招聘会现场人头攒动 王峰摄 此外，参聘单位依据活动方提前梳理的重点高校及主要专业清单，赴京前就制定了针对性较强的揽才计划，通过聚焦各校主要专业，提供高度契合的岗位，从源头实现“专业对口、人岗适配”。 例如，面向计算机、人工智能、软件工程等相关专业，部分单位集中精准投放了包括智能网联、智能驾驶、算法工程师等技术类岗位；面向经济、金融、管理类等相关专业，则投放包括管培生、运营策划、经营等管理类岗位。 活动通过“粤就业”“广东公共求职招聘服务平台”打造“永不落幕”的线上招聘会，也成为提升招聘效率和实现人岗精准匹配的重要举措。求职者线上提前锁定心仪岗位，既可以一键投递简历，也可以线下就近应聘。参聘单位则能够高效筛选人才，大幅缩短招聘周期。 精心聚才：拿出真金白银，亮出真情实意 好岗位是人才“引进来”的关键要素。本次活动汇聚超3100家次粤港澳大湾区知名单位，参聘单位涵盖央企、国企、头部民营企业、高等院校、科研院以及各大医疗机构。 中国电子科技集团、广汽集团、广州地铁、华南理工大学、唯品会、比亚迪、小鹏汽车、亿航智能等悉数参会，线上线下共释放超11万个优质岗位，线下岗位超过8万个。 其中，20万至100万元年薪岗位超3万个，部分高端研发岗位年薪突破100万元。用人单位拿出“真金白银”，只为招揽优秀人才。 好政策是人才“留下来”的核心原因。