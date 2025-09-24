预制菜风波背后：西贝与海底捞们的副牌焦虑 丨 新消费观察

一场由罗永浩微博引发的“预制菜”风波，意外揭开了西贝的副牌。 随着罗永浩与西贝创始人贾国龙隔空口水仗的升级，网友发现了西贝越来越多的预制菜。比如有网友曾贴出，两款标注“堂食袋装”的小牛焖饭牛肉包和椒麻鸡的产品。贾国龙随后回应，上述产品源于已关停的快餐品牌“西贝小牛焖饭与拌面”，并非当前门店主要出品方式。 西贝并非孤例。在餐饮行业竞争日趋白热化的背景下，头部企业试图通过多品牌战略寻找第二增长曲线，海底捞是这场游戏中的高调玩家，其尝试探索过超20个副牌，覆盖烘焙、烤肉、炸鸡、烤鱼等多个品类。近期，海底捞还在北京开出首家社区早餐店，和早餐铺抢起了打工人的生意。 “主品牌守擂，副牌冲锋”已成为头部餐饮企业的共识。但副牌并非万能解药，其背后的战略定力、资源协同等因素，才是决定胜负的关键。 多线作战与单点突破 海底捞明明已是火锅巨头，却焦虑得不行，硬是在探索副业方面活成了“卷王”。 2015年，海底捞收购第一个子品牌U鼎冒菜，开始了对副牌餐饮生意的试水。U鼎冒菜主打川味快餐，却长期亏损，直到2017年登陆新三板后，才勉强扭亏，当年净利润仅22.47万元。巅峰时，U鼎冒菜在全国拥有45家门店，但窄门餐眼显示，目前其仅剩一家在营门店。 2020年开始，海底捞迎来副业的爆发期，但多数项目浅尝辄止，没给它们留下足够的成长时间。背后既有大环境对线下餐饮的冲击，也源于海底捞自身的战略误判。 在创始人张勇主导下，2020年海底捞逆势扩张，门店数量一举增至1205家，同比增幅高达68.3%。这导致门店密度过高、运营成本激增，叠加消费疲软，公司在2021年录得上市以来首次年度亏损，亏了整整42亿元。 重大亏损促使海底捞重新审视副业节奏。海底捞先是暂时放缓了副业探索，关停大批子品牌，然后把精力聚焦在主品牌上。公开资料显示，海底捞在2023年推出过仅3个子品牌，分别是囿吉山、焰请烤肉铺子和小嗨火锅（原嗨捞火锅）。 等到主品牌逐渐恢复元气，海底捞才继续加码副业。主业的业绩波动，也倒逼海底捞将副业提升至战略高度。2024年8月，海底捞启动“红石榴计划”，成为其副业发展的关键转折点。 不同于传统副牌由总部直接操盘，“红石榴计划”鼓励员工内部创业，支持店长跨品牌管理。这一模式既降低了总部试错成本，又能依靠员工对市场的敏感度快速调整，契合餐饮行业 “小而灵活”的创新需求。 其命名寄托了海底捞的希望：新品牌能像“石榴籽一样，颗颗红润、粒粒饱满”。计划就位，最“疯狂”的时候，海底捞几乎月月都有新副牌登场。 “红石榴计划”下，海底捞接连推出了小嗨爱炸、喵塘主麻辣烤鱼、举高高自助小火锅、火焰宫BarBecue、沸派·甄鲜小火锅、嗨妮牛肉麻辣烫等6个子品牌，其中举高高自助小火锅为收购而来。 截至2024年底，海底捞其他餐厅收入达4.83亿元，同比增长39.6%，副业贡献初步显现。 到了2025年，海底捞卯足了劲搞副业，涉足的餐饮形态多元，覆盖简餐、烘焙等。9月初，海底捞甚至“杀”进社区，在北京昌平开出首家“火锅+”社区店。 社区店既保留了海底捞的核心业务，提供多种锅底和小料服务，还新增了早餐、熟食、卤味和夜宵等系列产品，包括手作鲜包、小笼包、饺子、酱牛肉、椒麻鸡、炸鸡块、烤串等。品类的扩充，意味着客群的增加与营业时间的延长。 据悉，社区店的营业时长为早上六点至凌晨三点。海底捞通过对现有运营能力和供应链资源的复用，试图将低频的火锅消费转变为高频的社区餐饮服务。 目前，该社区店处于试营业阶段，美甲、大学生优惠等经典服务虽暂未开放，但从社交平台反馈来看，生意非常火爆，高峰时段排号等位常达上百桌。