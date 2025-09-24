专访风险投资人温格：我们需寻找与AI时代相匹配的存在意义

美国知名风险投资人、Union Square Ventures（USV）执行合伙人阿尔伯特·温格（Albert Wenger）（郑青亭/摄） 南方财经 21世纪经济报道记者 郑青亭 北京报道 “人们误以为数字技术只是工业时代的延续。实际上，数字技术带来的变革与1万年前开启的农业时代或400年前开启的工业时代同样深远。这两次变革彻底重塑了人类的生活方式，而数字技术是人类的第三次伟大飞跃。” 美国知名风险投资人、Union Square Ventures（USV）执行合伙人阿尔伯特·温格（Albert Wenger）近日在北京接受21世纪经济报道记者独家专访时这样说。他表示，以人工智能引领的数字技术在带来巨大机遇的同时，也给现有的经济与社会结构带来深刻挑战。 20世纪80年代初，十几岁的温格在德国爱上了计算机，很早就开始为公司编写软件。随后，他前往美国读书，在哈佛大学求学期间主修经济学和计算机科学，并在麻省理工学院攻读博士学位。毕业之后，他创办了一家早期的互联网医疗公司。进入风险投资行业后，他投资了电商平台 Etsy、数据库 MongoDB 和云通信公司Twilio等提供变革性数字技术和服务的公司。 作为风险投资者，他常常被问到这样一个问题：“下一个大趋势是什么？”在他看来，人们往往关注技术而忽视了真正的变革。于是，他在《资本之后的世界》（《World After Capital》）中大胆地预言：人类正在经历第三次非线性巨变——从工业时代迈向知识时代。