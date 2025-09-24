阿里核爆级AI战略十大要点，全球资本燃情丨解构阿里系

21世纪经济报道记者 陶力 实习生林欣宜杭州报道 阿里巴巴集团CEO吴泳铭在云栖大会现场演讲（摄影By陶力） 9月24日，在2025云栖大会上，阿里巴巴集团CEO吴泳铭明确阐述了AI时代下阿里云的核心战略。 他表示大模型是下一代操作系统，而AI云是下一代计算机。“大模型将取代传统OS，成为连接用户、软件与AI计算资源的中间层。” 他宣布，公司正积极推进3,800亿元的AI基础设施建设，并计划追加更大投入。到2032年，阿里云全球数据中心的能耗规模将比2022年提升10倍。这一目标预示着阿里云算力投入将指数级增长，为迎接超级人工智能（ASI）时代做准备。 值得注意的是，阿里巴巴正式发布了其迄今为止规模最大、能力最强的模型Qwen3-Max。该模型的性能表现引人注目，其预览版在权威的LMArena文本排行榜上位列全球第三，超越了GPT-5-Chat。此前公布的2025财年第二季度财报显示，阿里云智能集团收入同比增长26%，创下近三年最高增速。公司整体净利润同比增长76%，表明AI投入已开始产生实效。 受到上述信息的刺激，资本市场也给予了积极回应。 9月24日，阿里巴巴港股全天大涨9.14%，股价创下2021年10月以来新高 ，市值一日暴增近3000亿。本月该股已累计上涨超四成，年内涨幅接近翻倍。截至发稿，其总市值达到3.32万亿港元。从美股层面来看，当地时间周一，华尔街明星基金经理“木头姐”凯茜•伍德（Cathie Wood）管理的方舟投资（Ark Investment）也重启对阿里巴巴(BABA.N)持仓，这也是四年来的首次。 这意味着，美国资本市场也开始重新评估中国龙头科技公司，并展现了对阿里巴巴AI转型方向和前景的认可。如何从电商巨头向AI巨头迈进，从吴泳铭的演讲中，可以看出这位掌舵者的思考和战略。 十大要点： 一、 AI驱动的智能化革命开启：人工智能正引领一场超越工业革命和信息革命的智能化变革，AGI（通用人工智能）将解放人类潜能，为ASI（超级人工智能）铺平道路。 二、 AI发展速度惊人：几年时间AI智力水平从高中生提升至博士生水平，TOKEN消耗每两三个月翻一番，最近一年全球AI行业的投资额超4000亿美元，未来五年全球AI的累计投入将超4万亿美元。 三、