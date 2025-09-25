“技能全运会”闭幕：广东再夺14金，机器人赛项表现亮眼

第三届全国技能大赛上，来自广州市轻工技师学院的张天煜斩获服务机器人应用技术项目金牌，并获得最佳选手奖，图片来源：广东省人力资源和社会保障厅 南方财经记者郑玮 广州报道 9月23日，第三届全国技能大赛在河南郑州闭幕。 作为全国规格最高、项目最多、规模最大的综合性国家职业技能大赛，此次大赛共设置106个竞赛项目，智能制造、高端装备、数字技术、新能源等赛项占比超过50%，来自全国不同省份、产业的348名选手斩获金、银、铜牌。 其中，广东代表团共派出116名选手参加全部106个项目比赛，获得14金8银9铜80优胜奖，并在66个世赛选拔项目中拿下13枚金牌，世赛选拔项目金牌量位居全国首位。据统计，广东预计有66名选手入围52个世赛项目国家集训队，入围项目数量占比约达80%。 从获奖项目看，此次广东14个夺金项目覆盖数控车、CAD机械设计、工业设计技术等先进制造业项目，移动应用开发、软件测试、数字交互媒体设计等新兴产业项目，以及服务机器人应用技术、网络系统管理等现代服务业项目，优势方向与广东近年产业发展趋势相契合。 以机器人相关赛项为例。此次，来自广州市轻工技师学院的张天煜斩获服务机器人应用技术项目金牌，并获得最佳选手奖。同样来自广州市轻工技师学院的梁鼎凯，和来自广东省国防科技技师学院的陈海龙也分别斩获工业视觉系统运维项目和工业机器人系统操作项目银牌。 其中，服务机器人应用技术项目作为新职业赛项，重点考查参赛选手对服务机器人的安装、调试、控制等能力，以及服务机器人应用场景的集成、实施、维护、优化和管理能力，涉及智能仓储物流、适老化家庭服务及酒店餐厅配送服务等场景。 广州市轻工技师学院人工智能产业系教师、服务机器人应用技术项目裁判何波表示，这一赛项深度融合多模态大模型、数字孪生调试及云-边-端协同决策等前沿技术，对应的是服务机器人应用技术员这一新职业。“掌握相关技术的技能人才可以从事服务机器人的售后、联调等工作，就业机会很多。” 与之相对的是，广东省机器人产业发展也跑入快车道。广东省工业和信息化厅公布数据显示，2025年1—4月，广东全省工业机器人累计产量9.62万套、服务机器人267.08万套，累计增长31.1%和10.8%。1—8月，广东全省工业机器人、服务机器人产品产量继续保持32.1%、17.3%的强劲增速。 除此之外，广东也在制冷与空调、数控车、CAD机械设计、工业设计技术、网络系统管理、移动应用开发、平面设计技术、珠宝加工、商品展示技术等9个项目上实现国赛“三连冠”。在6个世赛新增赛项中，广东选手也拿到了软件测试、数字交互媒体设计2个项目的金牌。 斩获第三届全国技能大赛金牌的广东代表团参赛选手，图片来源：广东省人力资源和社会保障厅 在一批批技能人才取得的亮眼成绩背后，广东近年已聚焦技能人才培育、发展落地多项举措。 广东省人力资源和社会保障厅公布数据显示，目前广东全省已建有技工院校146所，每年开展职业技能培训130多万人次，分批遴选建设的171条产教评技能生态链也已带动1100多家企业培养技能劳动者约65万人次，拉动全省技能人才总数达到2201万人，其中高技能人才827万人，占比37.6%。 在科技变革带动产业转型浪潮加速涌来之际，广东正瞄准技能人才，逐步建立更具活力与韧性的“人才底座”。