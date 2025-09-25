“偏科”巨人港股涅槃：奇瑞21年的上市突围战

21世纪经济报道 见习记者何煦阳 奇瑞控股集团董事长尹同跃敲响的港交所钟声，回荡着奇瑞汽车二十余年的风雨兼程。 2025年9月25日，奇瑞汽车成功登陆港交所，股票代码9973.HK，募资规模达91.4亿港元，成为港股市场2025年以来最大车企IPO。 奇瑞汽车开盘表现亮眼。以34.2港元/股开盘，较30.75港元的发行价上涨11.22%，市值一度突破2000亿港元。截至收盘，奇瑞汽车股价为31.92港元/股，市值回落至1840.90亿港元，仍展现出资本市场对奇瑞汽车的认可。 回溯奇瑞的发展历程，从1997年安徽芜湖城北一家废弃砖瓦厂的小草房开始，到如今产品远销超100个国家和地区，奇瑞走过的28年，是一部中国自主品牌汽车的奋斗史。尹同跃斑白的两鬓，见证了这个品牌从无到有、从国内到海外的艰辛历程。 在行业增速放缓的当下，奇瑞却交出了一份亮眼的成绩单：据弗若斯特沙利文，2024年，奇瑞成为中国前十大乘用车企中增速最快的品牌，更是全球前二十乘用车企中，唯一在新能源、燃油车、国内外市场均实现同比超25%增长的企业。 海外市场更是奇瑞的“王牌战场”，使其稳坐“出海王者”宝座。2024年我国汽车总出口586万辆，奇瑞海外销量达114.5万辆，相当于全球每卖出5辆中国车，就有1辆来自奇瑞。 据弗若斯特沙利文统计，自2003年起，奇瑞已连续22年蝉联中国自主品牌乘用车公司“出口第一”，这一独特的核心竞争力，也成为其在港股获得近2000亿港元估值的关键差异化长板。 但光环之下，奇瑞的“偏科”现象也不容忽视。 2025年第一季度，奇瑞乘用车收入中燃油车占比超过六成，新能源转型任重道远；智驾路线历经“全栈自研”到“自研+合作”的多次摇摆；研发投入占比仅3.3%，远低于比亚迪的8.3%。 薄利多销：渠道为王的“汽车界传音” 翻开奇瑞的招股书，其“汽车界传音”的特质清晰显现——海外市场贡献了近四成收入。 2022 年至 2025 年第一季度，奇瑞海外销售收入分别为 291.5 亿、745.3 亿、978.7