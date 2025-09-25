雀巢董事长站好最后一班岗：带着新高管访华丨消费参考

21世纪经济报道记者贺泓源、实习生李音桦 雀巢对中国市场的重视是显而易见的。 据北京发布，9月23日下午，北京市委书记尹力会见瑞士雀巢集团全球董事会成员及高管团队。 需要注意的是，据前述报道发布的会见照片，即将上任的雀巢董事主席帕博睿（Pablo Isla），以及已经在9月1日上任的雀巢首席执行官费耐睿（Philipp Navratil）都在列。他们坐在了现任雀巢董事会主席保罗·薄凯（Paul Bulcke）右侧。 9月17日，雀巢集团董事会宣布，保罗·薄凯决定提前卸任董事会职务后，帕博睿将于10月1日起正式出任董事会主席。 明显，保罗·薄凯在站好最后一班岗，带着新高管团队来华做交接。 另有市场消息称，雀巢董事会全体成员访华已筹划多时，虽然中间先后出现诸如原首席执行官傅乐宏（Laurent Freixe）突然被罢免等变故，但雀巢方面依然没有取消访问计划。 可见，对雀巢来说，无论内部权力如何分配，中国市场都在优先位置。 保罗·薄凯（Paul Bulcke）等董事会成员和高管就在前述会见上表态，中国超大规模的市场体量，对雀巢集团发展有着强大驱动力。 事实上，若以单一国家划分，中国市场是雀巢第二大全球市场。据雀巢2024年年报，大中华大区去年有机增长率为2.1%，销售额约50亿瑞士法郎，折合人民币408.69亿元，在加入雀巢健康科学和雀巢奈斯派索（Nespresso）这两大块由总部“直管”的业务后，折合人民币约445亿元。 但雀巢在中国市场也面临着起伏。 在今年上半年，雀巢大中华区销售额为24.7亿瑞士法郎（约合人民币223亿元），相较于上年同期的26.39亿瑞士法郎（约合人民币238亿元），同比下滑6.4%。同期，雀巢美国、法国，销售额同比降幅为1.58%、3.8%，英国市场则录得0.65%的同比增长，均比大中华区要好看。 如此态势下，雀巢总体业绩下滑。 上半年，雀巢营收为442.28亿瑞士法郎（约合人民币3985亿元），同比下降1.8%；净利润50.65亿瑞士法郎（约合人民币456亿元），同比下降10.3%。 某种程度上，恢复中国市场的增长，对于雀巢大盘有着重要意义。