长视频会员，越来越像加油站的玻璃水

无数事实已经证明，在这片市场，太多人不愿意为内容花钱。在这里，内容增值订阅服务是一种极其难做的商业模式。这构成了长内容行业与生俱来的诅咒。但有没有一种方式，既不用用户付费，又能让影音平台收到费？答案呼之欲出：作为赠品。 作者|杨知潮 老板，香菜多少钱？ 如果在菜市场结账时问摊主这句话，他的回答大概率是：“送你两个根儿。” 在菜市场，大多数香菜不是卖出去的，而是送出去的。它通常单独放在电子秤旁边，就是为了顺手送给顾客。扮演类似角色的还有汽车玻璃水，在加油站、洗车店那里，玻璃水是充值办卡最好的赠送礼品。 眼下，影音会员越来越像玻璃水： 买淘宝会员可以送，在美团点外卖能送、去银行办信用卡能送、买个足球会员能送、游戏充值能送、支付宝花钱多也可以送…..具体的赠送渠道难以列举，总之是多如羊毛。 如果到处都在赠送，还有什么必要去官方那里买？ 虽然没有官方数据披露，但通过闲鱼上大量转卖的会员不难看出，通过各种第三方渠道搭售出去的会员，会是一个庞大的数字。 在这些场景下，订阅会员完全成为了一种赠品，而不是商品。它的功能是大平台的营销方式，就像超市、加油站里专门用于促销的玻璃水一样。它的直接客户不是用户，而是淘宝、美团等会员赠送方 ——长视频竟然成TO B生意了。 01 从商品，到赠品 根据国信证券按照2025年一季度的数据测算，当前云音乐88VIP会员占比总会员约30%，此外其他联合会员占比个位数。 换句话说，网易云有接近40%的会员，是“送出去”的，或者“搭售出去”的。 这不是网易云一家的特点。由于客单价低，适用范围广，影音会员天生就是一种良好的促销手段。它既能让用户尝到甜头，成本又不至于太高。于是，它理所应当在互联网上扮演了洗车店里玻璃水的角色：动不动就送。 阿里巴巴的88VIP以各种娱乐会员为核心权益：优酷/芒果TV会员、网易云会员。还有支付宝那里，积分能兑换各种会员卡，包括网易云、芒果、B站、爱奇艺。 腾讯没有88VIP的大会员，但它仍然是腾讯旗下很多业务的“添头”，比如腾讯大王卡、微视、元宝等产品，都曾以腾讯视频会员作为自己的用户奖励。 图注：一个AI产品，也会用视频会员引流