光明乳业，如何保卫上海市场？丨消费参考

21世纪经济报道记者贺泓源、实习生李音桦 光明乳业在大本营上海越来越被动了。 该公司财报显示，在2025年上半年，光明营收同比下滑1.9%至124.7亿元；归母净利润同比下滑22.5%至2.2亿元。 其中，液态奶、其他乳制品、牧业产品的营收分别为66.1亿元、44.5亿元、5.2亿元，同比增速分别为下滑8.6%、增长8.8%、下滑13.8%。 分地区看，上半年光明在上海、外地、境外区域营收分别为 34.9亿元、49.9亿元、39.4 亿元，同比增速分别为下滑6.9%、下滑1.5%、增长1.9% 。 甚至，光明在上海的营收下滑幅度大于其总体营收下滑幅度。 背后是，乳业需求整体性收缩。 尼尔森IQ数据披露显示，在2025年6月，乳品全渠道销售额同比下滑9.6%。具体到乳业巨头，在上半年，蒙牛营收同比下滑6.9%至 415.7亿元；伊利关键的液体乳收入同比下滑2.1%至361.3亿元。 回到巨头必争之地的上海，伊利、蒙牛乃至新乳业，都投入颇多。比如，在2024年，新乳业靠着“唯品”等品牌，在华东区域营收同比增长1.52%至30.66亿元。 作为对比，新乳业在大本营成都就要主动得多。据21世纪经济报道记者了解，在成都等核心市场，新乳业与商超等核心渠道相比，依旧拥有着定价权。 在2025年上半年，新乳业营收同比增长3.01%至55.26亿元。 眼下，光明乳业正在打响上海保卫战。 “在产品端，通过推出优倍5.0超鲜牛乳、纳滤高蛋白如实等一系列新品，丰富产品品类，满足消费者需求，带来增量；通过基础产品升级，提升竞争力，稳住存量。渠道端，通过与积极拓展TOB端业务，推出定制化乳制品，线上渠道整合发力等方式，完善渠道布局；通过持续加强传统渠道的铺货，稳定整体市场份额。品牌端，通过跨界联动、明星代言、文化IP合作等方式，持续提升品牌影响力。”在9月24日的业绩说明会上，光明乳业如此回应巩固上海市场份额的问题。 总体来看，竞争加剧下，光明需要在上海市场加把劲了。 9月25日，光明乳业报收8.44元/股，跌幅0.35%。 同日，上证消费80指数报收5331.67点，涨幅0.38%。