全球创投风投白皮书：粤港澳大湾区加速成为全球重要科创投资中心

2025·青岛创投风投大会在青岛召开（图片由主办方提供） 南方财经 21世纪经济报道记者 郑青亭 青岛报道 9月26日，2025·青岛创投风投大会在青岛召开。大会发布的《全球创投风投年度白皮书（2025）》详细分析了中国创投风投行业环境，并指出，粤港澳大湾区凭借港澳独特的“一国两制”制度优势、香港国际化的金融市场以及湾区内地九市强大的科技产业基础，正加速崛起为全球重要的科技创新与创业投资中心。 白皮书指出，粤港澳大湾区在发展创投风投行业方面具有三大核心优势： 首先，大湾区拥有强大的产业集群，尤其是在新一代信息技术、高端装备制造、生物医药等领域。以深圳为代表的大湾区内地九市，形成了从基础研究、技术开发到产业化应用的完整创新链条，为创投机构提供了丰富的优质项目源。 其次，香港作为国际金融中心，为大湾区的创投生态系统注入了强大的国际资本和专业服务。通过QFLP(合格境外有限合伙人)、跨境理财通等机制，国际资本可以便捷地进入大湾区内地市场，投资于前沿科技企业。同时，香港成熟的资本市场也为被投企业提供了重要的国际化退出渠道。 第三，政策支持和平台建设是推动大湾区创投发展的关键。从中央发布的《粤港澳大湾区发展规划纲要》到广东省和深圳市等地方政府出台的专项政策，都在积极营造有利于创投发展的生态环境。例如，深圳前海、广州南沙、珠海横琴等重大合作平台，通过税收优惠、人才补贴、资金奖励等措施，成功吸引了大量境内外知名创投机构入驻，形成了显著的集聚效应。2025年4月，广东省人民政府办公厅印发《广东省进一步促进创业投资高质量发展行动方案》，从省级层面为创投发展提供系统性支持。 国际资本对大湾区发展前景有强烈信心 关于粤港澳地区的宏观经济环境，白皮书显示，粤港澳大湾区是中国经济最具活力的区域之一，其宏观经济的稳健发展为创投行业提供了坚实的基础。2024年，广东省GDP迈上14万亿元新台阶，连续36年位居全国首位，同比增长3.5%。作为大湾区的核心引擎，广东省的经济体量和增长韧性为区域内的创新活动提供了强大的市场支撑。 大湾区内部的“9+2”城市群呈现出梯度发展、优势互补的格局。深圳和广州作为两大中心城市，经济总量均已突破3万亿元，是区域内的创新策源地和高端服务业集聚区。佛山、东莞等制造业重镇，则为科技成果的转化和产业化提供了强大的配套能力。香港和澳门则在金融、贸易、旅游等领域发挥着不可替代的作用。 近年来，随着基础设施“硬联通”和规则机制”软联通”的不断深化，大湾区内部的人流、物流、资金流和信息流更加顺畅，一体化发展水平显著提升。2024年粤港澳大湾区全球招商大会吸引了超过2万亿元的投资额，达成投资贸易项目859个，彰显了国际资本对大湾区发展前景的强烈信心。进入2025年上半年，广东省GDP达到6.87万亿元，同比增长4.2%，经济延续回升向好态势，为创投市场注入了持续的动力。 广州、深圳汇聚大湾区的主要创投资源 白皮书称，粤港澳大湾区，特别是以深圳和广州为核心的珠三角地区，是中国VC/PE 市场最为活跃的区域之一。 粤港澳大湾区创投市场展现出以广深为双核的空间格局：募资规模达3.33万亿元，募投数量 17654起，融资金额2.05万亿元，退出数量7700笔。从地理分布看，广州、深圳作为核心引擎城市，汇聚了大湾区的主要创投资源，体现了其作为国际科技创新中心的地位和作用。 从募资情况看，该区域吸引了大量国家级基金和市场化资本的青睐。2024年，社保基金在深圳设立了规模达51亿元的粤港澳大湾区科技创新专项基金，精准投向区域内的科创企业。