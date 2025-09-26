资本南下、项目北上：粤港澳大湾区文投会“乘风”入沪

“去年和《黑神话悟空》制作方图形科学在文投大会上认识后，现在我们已经开启了数字创意新业务板块，拿到了很多游戏公司的合作订单。”9月25日，在2025粤港澳大湾区文化产业投资大会（以下简称“粤港澳大湾区文投会”）上海推介会现场，上海建为历保科技股份有限公司副总裁、董事会秘书刘文卓颇有感触地回忆了参加2024年大会时的经历。 在她看来，参会过程中切切实实感受到了主办方对于“项目找资金，资金找项目”理念的实践，接触到了广州文投、广州城投等投资机构，这个是最核心的亮点。 与刘文卓一同出席上海推介会的近60家企业代表，也不约而同地表达了对于资源和资金的需求，希望借助粤港澳大湾区文投会获得更多新的机会和空间。 本次推介会，既为长三角文化企业了解大湾区投资机遇提供了窗口，也为两地在文化创意、金融资本、科技应用等方面的互动奠定了基础。 正如刘文卓所感受到的，参会企业不仅形成了实打实的合作，还获得了与大湾区头部文化产业投资基金深入交流的机会，并掌握了最新政策。“我们在会上了解到广州南沙享受‘双15%’税收优惠政策，所以把广州子公司迁到了南沙，在企业发展、税收优惠方面都享受到了好处。” 据了解，2025年粤港澳大湾区文投会计划11月26日-28日在广州黄埔国际会议中心举办。大会设计了“1+8+N”系列活动，即“1场主题大会+8场投融资项目路演+N场投融资服务活动”，将全方位、多层次为大湾区文化产业高质量发展赋能。 项目与资金“双向奔赴” 文化产业要发展，离不开金融的支持。 粤港澳大湾区文投会秉承“为资金找项目、为项目找资金”的运营理念，搭建文化企业与投资机构之间高效的投融资对接服务平台，致力于成为投资机构和文化企业的超级合伙人。 该活动举办两届以来，共发布文化产业投资基金约250亿元。2023年意向投资签约金额20亿元，1年内实际融资金额15.1亿元；2024年大会意向签约金额56亿元，到目前实际融资金额63.87亿元。 据统计，往届参会路演企业市场估值平均增长23.6%。如杰森动漫参会半年后，估值提升了3.7倍，从不到6亿元上升到20亿元。 “海通创意这几年投资的项目，也在粤港澳大湾区文投会上得到了很好的呈现，包括杰森动漫也是在该平台上发现的。”海通创意私募基金管理有限公司（以下简称“海通创意”）董事长胡曙光在推介会上指出，粤港澳大湾区文投会对于文化产业政策发展和方向性指引层面，十分具有专业性，在技术和文化产业的融合方面也能提供很多解读和支持。同时，其辐射范围并不仅局限在大湾区，而是面向全国，包容性也尤为重要。 结合今年文化产业最新趋势，粤港澳大湾区文投会也设置了8场投融资项目路演，包括文化科技专场、数字创意专场、国潮IP专场、影视专场、文化智造专场、文化出海专场、港澳专场以及并购专场。 “哪怕你的企业刚刚初创，但是企业理念特别好，都可以来参加文化科技应用场景发布，让投资机构关注到你。”广东省粤港澳大湾区文化创意产业促进会秘书长谢晓平向推介会现场企业发出诚挚邀请。 对此，苏州舞之动画股份有限公司董事长郑利嘉表示，大湾区的商业氛围相对更好，将积极参与此次粤港澳大湾区文投会，“我们做动画片，在做内容的同时更希望把动画IP产业化。南方的衍生品产业集群非常健全，包括‘潮玩之都’东莞、广州、深圳都集聚了衍生产品设计、开发、生产、销售的企业。” 事实上，让刘文卓印象深刻的，还有粤港澳大湾区文投会对于产业政策、产业理解的深度。“我觉得这可能也是普通展览、会议所不具备的。它联合了粤港澳大湾区的高校，包括社科院，以及一些产业基金和政府，共同成立了文化产业智库联盟，这一点也给企业提供了很多发展支持。” 搭建产投桥梁 作为国际金融中心，上海汇聚了大量国内外知名投资机构，如红杉资本、IDG资本、高榕资本等。 放眼长三角，这里不仅是金融重镇，也是文化产业高地：苏州是中国动画代工的重要基地，横店、无锡以影视产业闻名，上海、杭州、南京在数字内容领域全国领先；宁波以港口文化和文创设计为特色，绍兴和嘉兴则分别依托黄酒文化、鲁迅文化与红色旅游、古镇文旅形成了独特的文旅融合产业。 立足长三角，不少文化产业投资机构已将目光投向广东。作为全国文化产业第一大省，广东文化产业规模总量连续22年居全国首位。2024年，广东省规模以上文化企业营业收入2.5万亿元，约占全国1/6；文化新业态营业收入9150亿元，增长10.5%，在数字创意、动漫游戏、网络视听、数字文化制造等领域有较强竞争力。