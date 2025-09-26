从“传统航道”转向数智赋能全新赛道，中马缔造经贸合作新动能

（众多中马两国企业在东盟博览会展台上达成合作，图片由马来西亚驻广州总领事馆提供） 南方财经21世纪经济报道记者胡慧茵 9月21日，第22届中国—东盟博览会（下称“东博会”）在广西南宁闭幕。来自60个国家的3260家参展企业满载而归。截至9月20日，本届东博会共取得成果超700项，其中经贸项目签约超500项，多领域、多形式成果超270项。 今年东博会有一大亮点——作为东盟轮值主席国的马来西亚组建了由70多个机构组成的代表团参展，共设约80个展位，涵盖食品饮料、日用消费品、教育服务、电子科技等多个领域。马来西亚驻广州总领事馆贸易领事法拉哈娜·卡马鲁丁表示，马来西亚已连续22年参展，东博会不仅是马来西亚进入中国市场的重要通道，更是推动马中经贸关系不断深化的桥梁纽带。除了食品饮料、棕榈油等传统的优势产品，拉哈娜还强调，马来西亚希望能在高新技术等新兴领域与中国加强交流与合作。 引发关注的是，本届东博会成色十足的高科技元素。其中，AI或AI赋能展品占总参展展品比重超50%。首设的AI专馆展出约1200项展品，涵盖约20款大模型、60款智能机器人、230款数字服务平台等，涵盖多家头部企业的最新成果。值得关注的是，“AI唱主角”还是中国和东盟国家深度合作和互动的体现，比如，首次参展的马来西亚科技创新部就带来了绿色能源AI场景化应用，打造一场跨越国界的科技展会。 与东博会同期举行的，还有由中国－东盟商务与投资峰会主办的中国—东盟人工智能国际合作圆桌会。来自中国和东盟的嘉宾，聚焦当前区域人工智能合作重点议题以及未来方向展开讨论，通过人工智能引领推进产业变革，促进区域产业链供应链深入发展。 东博会搭桥，企业互动热络 连续22年参展，马来西亚的机构和企业早就把东博会视为连接中国市场的重要贸易平台。 在东博会马来西亚馆，最火爆的“展位”莫过于由马来西亚政府主导的舞台——每位参展商都有机会上台推介产品和增值项目，进行有针对性的商务配对。其中包括一系列马来西亚特色商品，比如榴莲、白咖啡、燕窝等农产品和医疗保健、人工智能、化妆品等在内的高价值领域产品。 一连五天，这个舞台上的推介活动被排得满满当当，中马企业的配对与合作每天都在上演，当中就有广西国际商务职业技术学院与马来西亚榴莲大哥有限公司达成战略合作。广西国际商务职业技术学院副校长赵迪琼表示，与马来西亚企业建立合作后，一方面，学校可以为东盟国家的留学生提供实践基地，另一方面，也为中国企业“走出去”提供平台支撑。 （马来西亚榴莲大哥公司希望把更多本土水果带到中国市场，图片由马来西亚驻广州总领事馆提供） 马来西亚传统食品企业美肯滋的负责人直言，东博会是一场“惊喜之旅”。展会开始不久，美肯滋就与广西、广东的客户签下两份订单，总额达50万马币。该公司负责人介绍，他们带来的四种口味产品包装精美，深受中国消费者喜爱，其中辣味产品尤其畅销，超出了预期。 越来越多新成员积极参与东博会，这一现象也鼓舞了不少参展的“老朋友”。马来西亚达陆旺进出口有限公司主营特色水果雪糕，该公司负责人Lay Hieng Seng向21世纪经济报道记者表示，他已经连续十年来东博会参展，历经多年，他的公司已经发展为“以马来西亚为产地，中国企业负责部分产线生产、销售”的模式，“现在在广州南沙港码头附近，也设有我们的生产基地。” Lay表示，每年参加东博会，他都能见证不少新变化，比如今年参展的东南亚国家企业数量再创新高。他表示，“对东南亚的中小企业来说，中国展会规模大、机会多，是极为难得的窗口。”展馆内各处火爆的洽谈场景，无不显示着东南亚企业“创市场”的成效。 展会期间，多家马来西亚企业与中方潜在买家达成合作意向。9月19日，部分企业在马来西亚—广西食品企业对接会上签署了谅解备忘录。马来西亚清真咨询公司（HQC）是马来西亚政府指定的出口营销管理机构，该公司首席执行官凯鲁·沙里尔表示，“我们希望借助中国—东盟自贸区3.0升级的机遇，推动更多马来西亚商品进入中国市场。”他强调，马中两国已签署多项国际贸易谅解协议，中国企业可充分利用关税优惠条件，扩大马来西亚产品的进口与销售规模。 中马企业合作无间，正带动两国实现强劲且富有韧性的经贸增长。近年来，中马两国经贸合作势头强劲，成果丰硕。马来西亚一直是中国在东盟的重要贸易伙伴和投资目的地。2024年，中马双边贸易额达2120亿美元，比两国建交时增长近千倍，中国连续16年成为马来西亚第一大贸易合作伙伴，彰显双方巨大的合作潜力与广阔的合作前景。 “近年来中马合作的成果在两国关系不断向好的基础上实现明显增长，特别是经贸合作的领域、层次、效率和影响等方面都可以看到成果。”华南师范大学东南亚研究中心、国际文化学院特聘研究员杨体荣向21世纪经济报道记者表示，中马经贸合作的外溢成果也越发显著，最典型的是为两国构建高水平战略性中马命运共同体提供了有力支撑，促进了中马共建“一带一路”中的硬联通、软联通和心联通。 中国—东盟商务与投资峰会秘书处秘书长杨雁雁表示，随着中国—东盟自贸区3.0版的推进，中马两国经贸往来必迎来更多的机遇，而且顺应数字化与智能化发展的趋势，两国合作必须加快从传统产业走向高附加值产业，加大科技创新与研发投入，引入高端服务业与新兴产业，打通上下游产业链。