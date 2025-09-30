「i人经济」爆发，改造七大消费场景丨南财号热话

作者|成昱 声明|题图来源于网络。惊蛰研究所原创文章，如需转载请留言申请开白。 *本文为惊蛰研究所X21财经·南财号联合出品 自从MBTI人格测试风靡网络，i人就成了社恐人群的代名词。在公众认知中，i人喜欢独处、不愿意与他人过多交流，而这种心理层面的需求也开始影响消费市场发生潜移默化的改变。 于是，在日益强调个性化与边界感的今天，一些无需过多社交互动、精准契合i人心理需求的商业形态，正在从日常饮食蔓延到生活服务，由此产生的各类无人业态，将追求安静、自主、低干扰消费体验的“i人经济”推上消费市场的新浪潮。 无人餐厅/一人食：i人专属干饭地 在过去，独自用餐往往会被贴上“孤单”“可怜”的负面标签，而如今却逐渐成为一种深受i人青睐的消费场景。特别是无人餐厅与一人食模式，不仅满足了i人对独立空间的需求，更成为“i人经济”最具代表性的消费场景之一，中研普华数据显示，2025年中国一人食经济规模有望冲破1.8万亿，年复合增长率飙到15.3%。 惊蛰研究所在《年轻人撑起“独居经济”七大新赛道》中也曾提到，“一人食”需求还催生了专门为单人用餐需求设计的独食餐馆，比较典型的品牌如日本的“一兰拉面”、广州的“一心一面”、北京的“23座面馆”等。 这类餐馆的相同点是通过设置独立隔间和呼叫按钮，来保证客人的需求得到及时响应，同时又避免了服务员频繁巡桌带来的“尴尬感”。值得注意的是，这种设计不仅服务于i人群体，也吸引了那些希望在繁忙生活中获得片刻独处的普通消费者。 当前，我国“一人食”模式正朝着本土化、多元化方向深度创新，全面覆盖消费者在不同场景下的用餐需求。在餐品品类方面，借助小型化、标准化、仪式感、定制化等创新策略，“一人食”已衍化出适用于火锅、快餐、日料、中式正餐等多个领域的全新产品形态。 除了在服务和独立用餐需求之间寻找平衡点的传统“一人食”，无人餐厅凭借其高度适配单人消费需求的特性，成为这一浪潮中极具创新性的补充形态。与传统餐馆或主打独立隔间的“一人食”门店不同，无人餐厅重构了用餐服务流程，它以“三无”模式（无点餐/送餐员工、无制作餐品厨师、无收银台及收银员）为核心，通过使用机器人取代真人以及智能交互系统，彻底剥离了人工服务环节中可能让消费者产生的社交压力，完美契合了单人用餐时对“高效、自主、无打扰”的需求。 可以说，“i人经济”下的无人餐厅与一人食，既是一场技术驱动的效率革命，也是一次消费文化的演进。它们或许不会完全取代传统餐饮，但无疑为行业提供了另一种价值观的选择——那就是在追求规模与利润的同时，尊重每一个个体的心理需求与精神领地。 无人酒店：智能体验，30秒入住 提到酒店住宿，多数人的脑海中一定会浮现出前台工作人员标准的微笑、熟练的入住办理流程，以及那句亲切的“您好，请问有预订吗？”。然而，如今酒店行业正悄然掀起一场去人工化的变革。 对于i人群体而言，传统酒店办理入住过程中不得不进行的前台交流、客房服务沟通乃至与陌生人在电梯、走廊的偶遇，都可能造成心理负担。无人酒店通过技术手段将这些社交接触点尽可能消除，创造了真正意义上的“无打扰住宿体验”。 从通过手机APP提前选房、在线支付，到刷脸入住、智能门锁自动开启，再到客房内通过语音或手机控制所有设备，整个流程无需与任何人产生实质性互动。高度自主的控制感，恰恰是当代年轻消费者越来越看重的情感价值。 在用户体验设计上，无人酒店更展现出对“独处需求”的细腻考量。比如在隔音处理上做得更加彻底，避免邻里噪音干扰；客房内配备更高质量的个人娱乐系统，满足独处时的休闲需求；甚至提供个性化的服务项目，包括智能调节的灯光、温度和寝具舒适度等。 在“i人经济”持续崛起的当下，这类以智能技术为核心、最大限度减少人际互动的住宿形态，精准击中了内向型消费者对私人空间的渴望与对低社交压力的需求，成为酒店行业极具发展潜力的创新模式。 据《2024-2029年中国酒店行业市场供需及重点企业投资评估研究分析报告》统计，全球智慧酒店市场规模正在逐年扩大，未来几年内将继续增长，预计从2020年约50亿美元增长到2027年的150亿美元，年复合增长率预计为15%左右。 无人酒店的兴起不仅是酒店行业的变革，更是服务行业整体演进的一个缩影。它证明了在适当领域，用技术替代重复性人工服务不仅是可行的，甚至是更优的。随着技术继续发展和消费观念进一步演化，无人酒店或许将不再是一种边缘化的创新实验，而成为酒店业的主流选择之一，重新定义人们对住宿体验的想象。