FILA新帅江艳，“押注”网球市场丨消费参考

21世纪经济报道记者贺泓源、实习生李音桦 上任FILA大中华区总裁不久的江艳，正把网球市场放到了战略高度。 近日，FILA宣布，正式续约中国网球公开赛并升级为中网独家官方运动鞋服赞助商，并签约中国男子网球单打排名榜首的布云朝克特为FILA中国首位网球代言人。 需要注意的是，眼下，运动市场充满着种种挑战。 在2025财年下半年（2024年12月-2025年5月），耐克大中华区营收同比下滑18.7%至32.09亿美元（约合人民币230亿元）。 在上半年，李宁营收同比增长3.3%至148.2亿元；归母净利润同比下降11.0%至17.4亿元。 回到FILA在华运营公司安踏集团，其业绩也在波动期。 在上半年，安踏集团营收同比增长14.3%至385.44亿元；归母净利润同比下滑8.9%至70.31亿元。不包括由Amer Sports（亚玛芬体育）上市事项权益摊薄所致的利得，安踏集团归母净利润同比增长14.5%。 在市场激烈竞争下，安踏集团毛利率已受到冲击。在上半年，安踏集团毛利率同比下滑0.7个百分点至63.4%。 压力来自主力品牌安踏与FILA的毛利率下滑。其中，安踏品牌毛利率同比下滑1.7个百分点至54.9%，FILA毛利率同比下滑2.2个百分点至68.0%。 "主要是因为线上折扣同比略有变化，同时线上占比提高。线下正价店还是维持了同期的折扣水平。另外我们主动FILA提升鞋类产品的占比。"安踏集团CFO毕明伟‌如此解释。 由此，在当下大力投资网球市场，是需要勇气的。 而网球受众的快速增长，或许给了江艳勇气。《中国网球事业发展基础数据》显示，2024年，中国网球市场规模预计达到367.5亿元，参与人数达到2518万人，比2021年增长了551万人。 还需看到，FILA销售也在起伏。在2024年三季度，FILA销售额同比下降低单位数，主要是潮牌和儿童表现偏弱。当年，FILA营收同比增长6.1%至266亿元。 因此，在营收压力下，网球市场对江艳来说或许值得一搏。