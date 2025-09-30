韩国试行中国团游免签，中国游客“说走就走”能否提振韩国经济

南方财经 21世纪经济报道记者胡慧茵 恰逢中国国庆“黄金周”将至，韩国政府宣布面向中国团体游客试行免签入境政策。 据央视新闻报道，自9月29日起，韩国政府面向中国团体游客试行免签入境政策，直到明年6月30日。免签政策试行期间，中国三人以上团体游客可免签入境韩国并停留15天。韩国济州地区与此前相同，个人和团体游客均可免签入境并停留30天。据了解，在此次新规实施前，韩国对中国游客的免签仅适用于特定条件，比如济州道旅游、过境免签、青少年修学旅行团等。 据航旅纵横提供的数据，国庆“黄金周”期间，中国游客热门出境目的地聚焦“5小时飞行圈”及国际枢纽，日韩泰等东亚、东南亚地区仍是主流选择，韩国首尔位居热门出境地前五。不少广州市内旅行社向21世纪经济报道记者表示，免签入境政策实施前后，明显感受到中国游客对赴韩国旅游的兴趣度提高了。但也有不少旅游从业者坦言，从现阶段报团量来看，中国赴韩游仍有种“不温不火”的感觉。 同程研究院首席研究员程超功向21世纪经济报道记者表示，韩国对华跟团游免签在一定程度上为中国游客赴韩游带来了便利，而且该政策的正式生效时间恰逢中国国庆长假前，对长假期间的赴韩跟团游起到一定带动作用。不过，单就签证政策而言，此次韩国仅对中国跟团游免签，自由行仍需办理签证，相对于新加坡、马来西亚、泰国等热门目的地执行的免签政策，优势有所减弱。 韩国政府在中国国庆“黄金周”前推出跟团游免签入境政策，显然有经济层面的考量。据韩国央行此前公布的研究数据显示，中国游客对韩国经济拉动效应显著，每增加100万人次游客量，可推动韩国GDP增长率提升0.08个百分点。韩国政府今年的目标是吸引536万中国游客。当前，韩国正在冲刺迎客，对中国旅行团免签政策能起到多大的经济效用，备受业界关注。 免签“双向奔赴”，韩业界做好准备 试行的免签政策，带动中国赴韩旅客订单量飙升。 “9月29日至10月8日期间，韩国团参团人数同比国庆期间增长152.2%。目前韩国免签政策颁布后，游客对韩国作为旅游目的地的关注度上升，预计之后团游人数会有逐步上升。特别10-11月是当地红叶季，目前参团人数同比增长45%。”广之旅新闻发言人官键向21世纪经济报道记者说。 广东中旅方面也向21世纪经济报道记者表示，免签消息公布后，赴韩咨询量升40%以上，以年轻群体为主，需求从传统观光转向多元化体验，医美咨询等。国庆期间有赴济州、釜山等在内的赴韩团体游，成团规模都较往年基本明显上升，相信是与免签政策有关，预计10月后中国赴韩团体游订单量将会继续上升。 广东各大旅行社通过提前设计特色韩国游旅游产品，以接住这波由免签带来的旅游热度。另一边，韩国零售、旅游行业等也“摩拳擦掌”，准备好迎接中国游客。一些韩国化妆品店贴出“招聘会说中文的店员”广告，还有小吃摊挂起中文菜单，并通过引进移动支付改善中国游客的购物体验。韩国美妆零售品牌欧利芙洋负责人称，公司确保明洞、弘大、江南等主要商圈的门店库存充足，将中国游客喜爱购买的热门产品摆放在门店中心，并配备中文导购；度假村方面，多家酒店特别推出符合中国游客口味的饮食菜单，并提供翻译等便利服务。 正在韩国访学的辽宁大学国际经济政治学院副教授李家成，也从种种服务的细节中感受到韩国旅游业界对中国游客的热情。李家成向21世纪经济报道记者表示，“韩国很多餐馆为了迎接中国游客，都加装了能显示中文的电子点餐机。另外，韩国连锁的购物小店Daiso，也有专为中国游客而设的中文结算系统，即便中国游客是自助结算也不用感到烦恼。” 官键也表示，今年5月起韩国釜山地铁开通了微信支付功能，打车app也正式进入了韩国市场，给中国游客出行带来更多便利。 其实，韩国此番免签政策被认为是对中国2024年11月单方面免签的回应。国家移民管理局数据显示，2024年中国对韩国持普通护照人员开放15天免签后，韩国赴华游客激增，2025年上半年上海接待韩国游客42.4万人次，同比增长130.7%，稳居入境游最大客源国。中国对韩免签的红利，也刺激着韩国业界作出政策调整。 今年8月，韩国政府在宣布对中国团体游客试行免签入境政策后，表示此次免签政策实施将进一步激发游客访韩需求，从而带动地方经济，实质性刺激内需。此前，中国驻韩国大使戴兵也在社交媒体上说，韩方宣布将于9月底开始对中国团体游客免签，这对访韩的中国游客来说是个好消息。中方自去年11月起对韩国试行单方面免签，数据显示此后中韩人员往来快速增长。中韩互为近邻，两国民众常来常往，有助于增进了解、深化友谊。 上海国际问题研究院东北亚研究中心助理研究员牛晓萍向21世纪经济报道记者表示，此次韩国团游免签具有两个特点：第一，免签政策扩大了免签范围。此次新规实施前，韩国对中国游客的免签仅适用于特定条件，比如济州道旅游、过境免签、青少年修学旅行团等；第二，降低了成团门槛。免签政策试行期间，中国三人即可成团，与此前数十人的大团形成不同。免签政策不仅能让旅行社可以更灵活地安排团体旅游，更能减少游客的时间和成本负担，对于计划短途旅行或急于出行的游客来说，具有显著吸引力。 但也有国内旅行社代理认为，目前韩国对中国团队游免签，仍需通过韩国政府指定的旅行社报名访韩，且准备好相关机票等手续，出入境需严格搭乘相同班机或船舶。基于免签政策的门槛，赴韩旅行团的数量还未呈现明显增加。 有研究显示，近年来，中国游客逐渐从传统大众旅游模式，转向追求更具个性化和深度化的旅行体验。程超功表示，近年来国内跟团赴韩游的需求比例持续下降，自由行游客占多数，这意味着面向跟团游客的免签政策受益面相对有限，对于提升韩国游的吸引力价值也有限。 此外，就近几年盛行的医美游、追星游等，韩国的吸引力也有所弱化。国内签证代理商小茹向21世纪经济报道记者表示，就医美板块来说，日本的产业优势会强于韩国。