卢比奥欢迎联合国在伊朗“严重不履行承诺”后重新实施制裁

联合国星期日(9月28日)重启对伊朗核计划的制裁。美国对此表示欢迎，认为这是对华盛顿及其欧洲盟友所视为的伊朗“严重不履行”其核义务的回应。 美国国务卿马尔科·卢比奥(Marco Rubio)在星期六发表的一份声明中表示，将重启根据六项联合国决议对伊朗实施的制裁，禁止伊朗进行核浓缩，并恢复对伊朗核计划、弹道导弹计划和武器贸易的限制。他还赞扬了法国、德国和英国这三个一直在协调对伊朗政策的欧洲大国启动重启这些制裁的举措。 卢比奥表示，重启制裁“标志着2025年8月28日启动的快速恢复制裁进程的结束，这是法国、德国和英国在全球发挥果断领导作用的行为”。 卢比奥在9月27日的声明中表示：“恢复的决议中列举的条款针对的是伊朗核武器、弹道导弹、常规武器和破坏稳定活动所构成的威胁。” “值得注意的是，它们要求伊朗暂停铀浓缩、重水以及与后处理相关的活动；禁止伊朗使用弹道导弹技术；禁止向伊朗出口常规武器；重新对列入名单的个人和实体实施旅行禁令和全球资产冻结；并授权扣押伊朗向国家和非国家行为体转让的武器和其他违禁货物。” 在联合国安理会于9月19日否决了一项旨在维持伊朗制裁解除的决议之后，快速恢复制裁机制被重启，为终止制裁的解除铺平了道路。 伊朗的制裁解除是2015年《联合全面行动计划》(JCPOA)核协议的一部分，该协议还赋予国际社会在伊朗被认为“严重不履行”协议义务的情况下终止制裁的选择权。 上星期，牵头协调解决伊朗核计划的三个欧洲国家表示，德黑兰多年来一直在推进铀浓缩能力，这些能力可用于制造核弹，且没有和平用途，从而违反了《联合全面行动计划》。 卢比奥表示，恢复对伊朗的限制“发出了一个明确的信息：世界不会默许威胁和半途而废的措施–而且德黑兰将被追究责任。” “特朗普总统已经明确表示，外交手段仍然是一种选择–达成协议仍然是对伊朗人民和世界最好的结果。要实现这一点，伊朗必须接受在没有拖延或含糊其辞的情况下，本着诚意开展直接谈判。”他说道。 特朗普总统上个星期在联合国大会发表讲话时表示，他在1月20日就职时就与伊朗领导人进行了接触，并敦促他们选择合作而非核武器。他表示，伊朗以“对其邻国和美国在整个地区的利益不断发出威胁”来回应他的善意表示。 “我的立场很简单。绝不能让世界头号恐怖主义支持者拥有最危险的武器。”特朗普说。 今年6月发生的为期12天的战争中，美国和以色列袭击了伊朗核设施。 特朗普表示，伊朗在这场战争中失去了多名高级军事指挥官，其核浓缩能力也被“摧毁”。 伊朗外交部长阿巴斯·阿拉格奇(Abbas Araghchi)星期日致函联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯(António Guterres)，批评恢复核制裁，并表示“快速恢复”程序“无效”。 伊朗和国际原子能机构(IAEA)本月报告说，达成了一个恢复对德黑兰核设施和核计划进行核查的交易。 美国和平使节史蒂夫·威特科夫(Steve