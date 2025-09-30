七天涨粉两百万，鸡排哥们带来“文旅增量”｜消费快评

21世纪经济报道记者 刘婧汐 陈晗章 十一假期在即，景德镇比起往年国庆还要热闹百倍，这得益于近期在网络上走红的“鸡排哥”。 近日，江西景德镇五中附近的一位鸡排摊主以意想不到的方式火爆了全网。“做完你的做你的”“这种场面我还是在控制”“学生我只卖5元”等经典语录频出，这种亲切幽默的售卖方式被人称做“脱口秀式”销售风格。 在线上，不少网友借用“鸡排哥”的语录进行“二创”，高强度工作心酸时刻和“鸡排哥”的激情语录搭配，掀起一波模仿潮。鸡排哥9月23日在抖音开设了个人账号“景德镇（鸡排哥）”，截至9月30日下午，七天时间内粉丝数狂飙至220.8万，单条最高点赞达到82万。 （图源：抖音） 在线下，鸡排哥吸引了大批游客专程前往景德镇来“打卡”。记者在OTA平台上查询发现，其摆摊的景德镇五中附近的酒店国庆期间价格迎来一波大涨，距离鸡排哥2公里范围内的多家酒店、民宿价格普遍上涨了2-3倍。在鸡排哥的抖音直播中，摊位前也是不间断的“大排长龙”。 或许景德镇政府都没有预料到，在国庆假期这个节骨眼上“天降”的鸡排哥，会为当地带来如此多的文旅增量。 在景德镇文旅官方账号下，不少网友呼吁当地接住这波流量。 当地政府回应称，城管部门已经为鸡排哥成立了2一4人的工作专班，维持现场秩序，引导顾客购买，“十一”期间专班人手可能还会增加。当地城管还计划国庆假期前召开会议，专门讨论假期期间对于“鸡排哥”的保障，包括怎么引导保障外地游客来买鸡排等。 前不久，类似的事例在重庆荣昌也发生过。 来自重庆市荣昌区的林江，一路跟随美国网红“甲亢哥”辗转中国多地为其投喂荣昌卤鹅，在社交网络一夜爆火，直接推动荣昌卤鹅成了爆款美食。 在而荣昌政府也通过后续的一系列运作，把这波流量“稳稳地”接住。据“荣昌发布”消息，10月1日至10月8日，荣昌区政府机关食堂面向群众开放，包括荣昌卤鹅、荣昌黄凉粉、猪油泡粑、荣昌猪系列菜品等，提前开放“荣e游”小程序进行预约。据介绍，游客还可以在“荣e游”小程序申请荣昌卤鹅“免费吃体验券”，在参与活动的商家免费领取一份卤鹅菜品。 一些看似普通的事件却能迅速引爆网络，这些“病毒式传播”的事件在社交媒体上受大家欢迎并非偶然，其背后蕴含着特定的互联网传播规律与社会心理机制。 荣昌“卤鹅哥和景德镇“鸡排主理人”的相同点在于，平凡岗位上的小人物，也可以对自己的家乡、工作抱有无比真诚的态度和饱满的热情。 这种高唤醒情感在如今能够有效促使年轻用户产生情感共鸣，引发大家进行“共创”，进而实现信息的病毒式扩散。 这也为地方文旅指出来一条新的可行路径——或许文旅推介官并不必须是当红的明星，也可以是街头巷尾的小摊主，热爱家乡的普通人。 同时也要注意到，互联网时代“泼天流量”随时会来到，如何保证当地旅游高峰期秩序的稳定、管控文旅行业物价、保护“鸡排哥们”不受过多叨扰，是对当地政府精细化执政能力的巨大考验。