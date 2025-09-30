临时限流、预约热线打爆、可登记结婚…贵州“世界第一高桥”火了

21世纪经济报道肖夏 国庆长假还没正式开启，贵州一条新开通的跨江大桥就火了。 9月28日，“世界第一高桥”贵州花江峡谷大桥正式通车，配套的“花江峡谷大桥旅游区”也开启了试运营，很快迎来了大批提前出游的游客打卡。花江大桥旅游区官方在9月30日当天不得不地临时公告，要求国庆游客进入旅游区必须提前预约。 “后台正在加班加点临时做小程序，希望预约车辆信息的游客再等等。” 9月30日下午，在花江峡谷大桥旅游区的抖音直播间，已经声音沙哑的主播反复向评论里问预约的游客强调。 （花江峡谷大桥通车仅三天已经迎来大批游客打卡，来自网络） 不少错峰出行的游客，赶在节前途经此地，幸运地赶在人潮涌入前观赏到了这座“世界第一高桥”。 “看到大桥那一刻还是很震撼的，作为交通人有一种油然而生的自豪。”从事交通运输工作的张丽娟对21世纪经济报道记者说。 ”世界第一高桥”爆红：可看瀑布、可蹦极、可结婚 花江峡谷大桥是贵州六安高速公路的控制性工程，横跨贵州省安顺市下辖的关岭自治县和贞丰县，距离黄果树瀑布约一小时车程。 最近一周，这座有多个“世界第一”称号的跨江大桥频频登上了各大平台，在外网也收获了一片对“中国基建”的惊叹。 这座大桥以距离水面625米的高度超越北盘江大桥荣登“世界第一高桥”，主桥跨径1420米也是高居山区桥梁跨径世界第一，“横竖”都是世界第一。 能够在各大平台全面刷屏，关键在于这座大桥一开始设置了多个打卡项目，形成了国内首个“桥旅融合综合体”——游客可以乘透明电梯上至距离江面800多米的桥塔上喝咖啡，也可在附近服务区的观景台上远看水幕瀑布从大桥倾泻而下，夜间还有水幕瀑布灯光秀。有胆量的游客甚至还可以在游玩区体验蹦极、荡绳、竞速跑等极限项目。 来自内蒙古的张丽娟一家最近在贵州自驾，29号上午游览完织金洞准备去万峰林的路上才得知会路过花江峡谷大桥，于是傍晚在观景点停下，与三百多人一道欣赏了日暮前的“世界第一高桥”。 前几天刚到贵州出差的江西游客林先生，则是特意专程在回程当天绕路赶过来，29日中午在云渡服务区幸运地拍到了云雾缭绕中的花江峡谷大桥。“有云雾的天气，太有氛围感了。”林先生向21世纪经济报道记者介绍。他介绍，目前大桥一侧的云渡服务区主体观景台已经开放，负一层各类餐饮已经正常开放，“整体还是打造得挺不错的”。 （花江峡谷大桥，受访对象林先生提供） 花江峡谷大桥服务区不仅有餐饮、商店，甚至设置了婚姻登记处方便游客。安顺市贞丰县民政局介绍，为了不断满足人民群众对高品质结婚登记业务要求，丰富婚恋体验，构建婚俗改革新场景，经当地县政府研究同意，决定设立“贞丰县民政局花江峡谷大桥婚姻登记巡回点”。 这一婚姻登记巡回点设置在云渡服务区综合楼二楼，从9月28日起已经开始提供服务，每周三定期有工作人员提供登记服务。贞丰县当地官方媒体报道，28日开门当天就迎来了九对新人在云端领证。 （花江峡谷大桥云渡服务区设置了婚姻登记巡回点，贞丰县官方媒体报道） 客流超预期