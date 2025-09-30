不打折！旭辉2.76亿港元溢价出售永升服务8.24%股权

21世纪经济报道记者唐韶葵 在境外债务重组方案于今年6月27日落地之后的3个月内，旭辉迈出了变现资产缓解化债压力的第一步。 9月26日，旭辉控股（00884.HK）公告，拟向一家总部位于伦敦的全球投资管理公司LMR Multi-Strategy Master Fund Limited（简称“LMR”）出售物业公司永升服务（01995.HK）1.42亿股股份，占其总股本约8.24%，定价1.94港元/股，较前一日收盘价溢价约10%，所得款项约2.76亿港元。 （永升服务总部，公司供图） 公告称，出售股票所得款项将视为公司重组境外债务及负债的出售所得款项。此外，建议交易的期限至少为364日，并可由LMR选择延长至最长三年。 交易结构创新 公开资料显示，LMR资产管理规模超120亿美元。LMR方面称，此次交易纯属财务投资，不谋求董事席位，不介入公司经营管理决策，看好永升服务高分红的股东回报策略。此次股权交易结构也确保了LMR每年获得不低于7%的回报。 据2025年中报，永升服务2025年上半年派息率达到70%，派付约1.5亿人民币股息。同时，该公司承诺未来两年派息不低于50%，持续提升股东回报。 旭辉在公告中指出，永升服务为可供融资用途的易变现资产，此次交易为溢价出售其持有的部分永升服务股权。一般而言，房企大宗出售其持有的资产股权，只有在以大幅折价的方式下进行才可能实现。旭辉称这种出售模式不符合公司、公司股东或公司债权人的利益。因此，旭辉此次能够溢价出售旗下永升服务股权，是在避免大幅折价出售优质资产并引发负面市场影响的同时，为境外债务重组注入关键流动性。 据公开信息，旭辉此前已落地境外债重组计划，预计削减境外债务约52.7亿美元，占境外债务总额的66%。 从股权交易公告来看，在变现资产化债的同时，为了保障永升服务后续稳定发展，旭辉还与LMR约定禁止卖空及证券借贷等条款。包括LMR不得直接或间接为自身或任何第三方利益从事构成或导致“卖空”永升股份的交易（或对LMR产生同等经济效应的任何其他交易类型）；或于交易文件指定期间内出借、转让或处分任何永升股份。 永升服务相关人士表示，引入国际长期资本，有助于提升市场信心。永升服务管理团队表示欢迎，并将继续稳健经营，提升公司治理，为投资者创造稳定回报。 值得一提的是，在为交易成功保驾护航上，此次股权交易也展现出创新一面：双方将围绕约2.64亿股永升股份（即公告日旭辉实际持股数减去本次拟出售的1.424亿股）设置增信机制。公告明确，除因实际欺诈、重大过失或故意失当外，旭辉在此次交易中承担的债务上限为以下三项之和：出售股权的总代价、约定回报、交易应付的其他费用与开支（预计不重大）。 同策研究院联席院长宋红卫分析指出，旭辉以10%的溢价出售旗下物业公司部分股权，显示出国际资本对中国物管行业头部企业投资价值的认可，也为行业释放了积极信号。 化债路径因“企”而异 实际上，在房地产行业深度调整期，房企通过出售资产优化债务结构已成为普遍选择。据记者不完全统计，以下是近年来具有代表性的案例，涵盖不同资产类型与交易模式：