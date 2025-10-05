席卷4000多家主流餐馆，炒菜机器人快速爆发

记者丨杨松 编辑丨鄢子为 9月下旬，360集团创始人周鸿祎，来到橡鹿机器人后厨。 他品尝机器人现炒的湘潭炒鸡、小炒黄牛肉、拔丝地瓜等菜；在盲测的三轮测试中，周鸿祎搞混了机器人与真人厨师的菜品。 “AI不是要消灭烟火气，而是让烟火气可以被规模化、可控。” 周感慨说。 炒出“锅气”的机器人，由橡鹿董事长杨建成主导研发，已在餐馆后厨、团餐、酒店等领域批量“上岗”。 “国内头部餐饮品牌，几乎都用了。” 杨建成在接受《21CBR》记者专访时表示，公司售出上万台机器人，若不考虑持续投入，已经实现盈利。 橡鹿已揽获超1200家客户，超过4000家门店在试用。杨认为，炒菜机器人已过产品验证阶段，商家愿意复购，足见市场认可。 跑通商业模式的橡鹿机器人，受到京东、腾讯、IDG等投资机构青睐，已完成4轮融资，累计金额达到数亿元。 发现痛点 橡鹿机器人，是北京一家初创公司。 创始人杨建成，技术出身，北京大学微米/纳米加工技术国家重点实验室特派研究员，曾担任香格里拉集团CTO、去哪儿网高级总监。 在酒店工作时，杨建成发现，好厨师难招。 杨建成 “每位厨师的培训成本，约10万元。” 他解释，想要成为一名合格厨师，通常需要先报班学习两年，再到餐厅实习一两年，经过几年实践，才可能成为主厨。 市场需求庞大，几乎无供给。 “烹饪是一门艺术。”杨建成解释，有人觉得，工业化生产不能重现或者重塑饮食文化。