冰淇淋店冲破1000家，野人先生来势凶猛

秋分这天，《21CBR》记者在北京南四环的一栋写字楼里，见到了崔渐为。 这位号称“全中国吃冰淇淋最多的男人”，身穿黑色T恤配牛仔裤，在略显拥挤的办公室里，带着山西口音，侃侃而谈近3个小时。 毕业于北大光华管理学院，创立意式冰淇淋连锁店“野人先生”之前，崔渐为走的是金融白领路线： 他曾在一家意大利投资机构工作了4年，其间深度参与了一家Gelato家族企业的收购，协助其在北京三里屯开出数家门店，并与技术顾问安吉罗·贝尔杰拉诺建立起友谊。 Gelato在意大利语中，意为“冰淇淋”，崔渐为与其缘分就此结下。 他在2011年开始创业，走自建牧场的重资产模式，主打“当天现做，分时售卖”，首店落地北京五道口。 当时，这位原名“崔建维”的32岁青年，特意改名成“渐为”，寓意“渐渐有所作为”。他暗下决心，“一生做好一件事，打造极致冰淇淋”，这至今是其微信签名。 相较奶油含量偏高的美式产品，意式Gelato主要用牛奶搭配水果、坚果等天然食材，口味清爽，脂肪含量相对低且不含添加剂，成本和售价也更高。 野人先生将单品定价锚定28元、38元。 崔渐为与两位联合创始人组成“互补铁三角”。崔负责品牌塑造、产品研发；他的MBA同学余学清担任CEO，抓供应链、运营及日常管理；人大商学院的姜博，则负责财务、法务，以及野人先生冰淇淋大学和加盟体系。 三位好友，共用一间办公室。 早年间，每人只拿1万块的月薪，稳扎稳打，把店铺开进各个城市的核心商圈。2023年底开放加盟后，从100家左右起步，迅猛扩张，今年8月门店数破千。 窄门餐眼的数据显示，到9月末，DQ国内门店超1700家，波比艾斯约1100家，野人先生紧随其后，哈根达斯仅约320家。 “1000家是里程碑，更是新起点。”崔渐为在朋友圈写道。 14年来，他打磨供应链和产品，以0融资，脚踏实地开好每家店的实战经历，引领和陪伴品类成长，终以本土Gelato头号黑马之姿，突围而出。 以下为崔渐为自述，经编辑整理： 长坡赛道 2006年前后，我在意大利做基金投资，负责一个冰淇淋相关的项目，发现一个很有意思的现象： 意大利有4万多家冰淇淋店，主流都是单店模式，没有真正的连锁品牌。反观美国市场，星巴克把意大利的咖啡文化标准化、连锁化，做成了全球生意。 我当时就想，为什么Gelato不能复制这个路径？