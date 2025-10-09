【解读澳洲】澳大利亚公路旅行：上路前你需要知道的事

想要体验澳大利亚，没有比自驾游更好的方式了。 广袤的地貌、乡村面包店新鲜出炉的馅饼，意想不到地观赏到野生动物：公路旅行比直接飞往目的地更能让你更深入地了解这个国家。 但即使你曾在其他地方进行过公路旅行，在澳大利亚你将面临一系列独特的挑战。 以下是你应该如何做好准备、保持安全并充分利用你的旅程。 点击音频收听详细报道 澳大利亚幅员辽阔，非常广阔。有时，了解其规模的最佳方式就是驾车穿越。 旅行作家拉拉·皮科内（Lara Picone）表示，公路旅行带来的远不止美丽的风景。 “这里有如此多的雨林、沙漠、沿海村庄和岛屿。你真的能感受到澳大利亚所有不同的地形和地理环境。我认为，通过与当地人互动，你开始对澳大利亚有一个更全面的了解。” 但澳大利亚幅员辽阔，提前规划就显得尤为重要。有些地区地处偏远，很长一段路程都没有手机信号或加油站。 出发前，请务必研究好路线，并在道路救援机构注册。 RACV 政策主管詹姆斯·威廉姆斯（ James Williams） 表示，车里需要准备一些关键物品。 “例如，一定要带急救箱。一定要带地图册。很多人现在没有道路地图册了，他们依赖手机出行。当然，在澳大利亚有些地方，你可能无法连接到互联网，所以要考虑到这一点。考虑到你可能会身处偏远地区，因此你必须像我所说的那样，自给自足。所以，要带足够的水、零食、食物，当然还有我们所说的安全设备，比如你可能需要用到的千斤顶、换轮胎，确保你有一个备胎。” Kangaroo hopping across