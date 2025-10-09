Sora2爆火，全世界都在寻找超级应用

21世纪经济报道记者孔海丽 北京报道 这个国庆中秋假期，不少朋友在玩Sora App，有人戏仿OpenAI创始人山姆•奥特曼的照片用来生成视频，推广自己家乡的旅游景点，甚至能听见“讲东北话的山姆·奥特曼”，追着汽车边跑边喊：“真的不考虑下吗，这套房真的很适合你。” OpenAI最新发布的Sora 2及其社交应用，在范围非常有限的邀请制下，短短几天就登上美国App Store免费应用榜首位，超越了绝大多数国际主要AI应用产品的早期表现。 Sora2的迅速走红，印证了市场对AI视频生成的高度热情，也映射出全球科技企业共同瞩目的焦点：如何在汹涌的AI浪潮中，找到那个引爆市场的“超级应用”。 两大AI路线 经历前期的大模型百花齐放，AI领域正清晰地分化为两大阵营：通用大模型和垂直模型，但尽快实现商用是它们的共同目标。 通用大模型如ChatGPT、Sora2正加速从技术提供商向应用平台服务商转变。OpenAI不再满足于仅仅提供API接口，而是直接推出社交应用，并集成即时购物功能。 同时，它们积极构建生态系统。正如中信建投研报所指出的，OpenAI的雄心是成为AI时代的iOS商城和Google Play。今年5月，OpenAI花65亿美元收购了前苹果iPhone设计师乔尼・艾维的AI设备初创公司io，目标是进军AI硬件领域。 垂直模型则选择了深度而非广度。它们利用行业数据和知识，在特定领域提供更精准高效的解决方案。 比如，彭博社利用自身丰富的金融数据源开发出了金融专属大模型BloombergGPT。加拿大Cohere发布的企业级大模型Command-R则侧重于定制化数据隐私保护。 无论是通用大模型，还是垂直模型，尽快实现商业落地是它们共同的迫切追求。 业界普遍认为，2025年是人工智能应用元年。从电商到影视，从教育到医疗，AI正在快速渗透各行各业。有的影视公司使用Sora 2后，单部短剧成本降幅达百分之三四十；有的广告公司利用Sora 2能生成20秒以上的广告视频，已获得大厂的追加订单。 在这场AI超级应用的奔跑比赛中，一个核心争议是：通用大模型和垂直模型，谁能最先成为超级入口？