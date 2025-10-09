缺乏爆款：电影国庆档同比下跌2.7亿元丨消费一线

21世纪经济报道记者 贺泓源 电影国庆档冷淡收场。 据国家电影局数据，2025年国庆档电影票房同比下降13%至18.35亿元。作为对比，2021-2024年国庆档票房依次为43.88亿元、14.97亿元、27.35亿元、21.05亿元。今年国庆档票房同比下跌2.7亿元，规模处于近五年倒数第二。 此外，今年国庆档的收缩是全方位的。猫眼专业版数据显示，该档期观影总人次5007.9万，同比下降4%；场均人次13.7，同比下降15%。 此影片来看，今年国庆档国产影片票房占比为98.93%。档期内票房前5名影片分别为：《志愿军：浴血和平》4.50亿元，《731》3.45亿元，《刺杀小说家2》2.95亿元，《浪浪人生》2.19亿元，《震耳欲聋》1.75亿元。 这是近五年来，首次国庆档内无影片票房过5亿元。 爆款缺乏下，电影市场正走向更被动的局面。 艰难影业 还需看到，今年国庆档堪称“最划算”一年。 猫眼专业版数据显示，今年国庆档平均票价下调至近5年最低至36.6元。10月4日，新片集体降价。但仅《浪浪人生》降价后人次连续3日小幅增长，部分影片单日票价环比降幅超9%，却未能带动人次增长。 此外，一线城市观影热情持续下滑。 灯塔数据显示。在今年国庆档，一线城市票房占比仅13.4%，创下历史新低。作为对比，三四线占比持续提升，占比近44%。 而市场冷淡下，电影公司经营明显承压。 比如，截至10月9日17:44，由陈凯歌执导的国庆档票房冠军《志愿军：浴血和平》累计票房仅4.88亿元，基于该片高额投资能否回本存在着压力。在上半年，《志愿军：浴血和平》主出品方中国电影营收同比下滑19.13%至17.17亿元，净亏损1.1亿元。 背后是，今年第二季度电影市场遇冷，全国电影票房同比下降 34.73%，清明档、五一档票房均出现明显回落。 光线传媒作为第二出品方的动画片《三国的星空第一部》在国庆档票房仅7471万元，亦存在亏损压力。 这样给曾经狂飙的动画市场笼罩上阴影。今年初上映的《哪吒之魔童闹海》（《哪吒2》）拿下154.46亿元票房，创下国产影片票房历史性高点。受《哪吒2》推动，截至10月8日，全年电影总票房437.89亿元，同比增长18.98%，比2024年全年总票房超出12.87亿元。 《哪吒2》正是由光线传媒出品。