地方文旅花式宠粉：大型演出带动国庆消费｜双节看消费

21世纪经济报道记者肖夏 重庆报道 演唱会、音乐节等“票根经济”，正在成为中国人出游的“新玩法”。 今年国庆中秋长假，四川游客刘瑞带父母去了北京、天津游玩，她悄悄给一家人买了周深天津演唱会的门票，专程在天津待了两天，让父母第一次感受到几万人大合唱的热烈场面。 和李瑞一家一样，今年国庆中秋长假不少游客为了围绕演唱会、音乐节奔赴异地。 谢霆锋今年国庆在重庆举行的两场演唱会共吸引了82000多名观众，其中一场因为恰逢中秋节，吸引了上万名游客从广东、北京、四川、贵州等外省市赶来。重庆不仅在热门的无人机表演中特意加入谢霆锋的人像和歌曲元素，铁路部门甚至单独安排了一趟“歌迷回程专列”，方便成都游客返程。 非热门城市也不约而同发现了大型演出带动节庆地方消费的重要价值。 泸州今年国庆后半程举行的泸州酒要会·银河左岸音乐节，时隔多年未曾举办大型演出的泸州，拿出了堪比一线音乐节的阵容。 为了服务好十几万名外地游客，泸州在高铁、机场和主城区多个点位都安排了全天候的免费非接驳专线，提前准备了免费雨衣、饮用水、降温消暑贴、酒城夜市门票，并要求酒店不得随意涨价，一系列举措受到了外地游客一致好评。 地方文旅下功夫搞好服务，随之而来的游客“氪金”效果也显而易见。 今年国庆中秋长假，重庆、天津到访游客花费都出现两位数的高增长，两地游客消费双双创下近年新高，其中重庆成为过去前五天全国花钱最多的新一线城市；泸州国庆长假期间铁路客运总量同比暴涨123%创下历史新高、银河左岸音乐节吸引了十几万名乐迷涌入泸州，带动数亿元周边消费。 异地歌迷成长假游客新增量 具有稀缺性的大型演出，叠加长假的出游效应，正在激活新的文旅消费动能。 今年国庆长假刚结束，泸州文旅就迫不及待发布了银河左岸音乐节的“战报”——10月5日至7日举行的银河左岸音乐节，首日吸引超过4万名乐迷入场，三天吸引了十几万乐迷，登顶大麦音乐节热销榜第一，堪比多场大型演唱会集中举行。 三天的演出共有20组艺人轮番登台，这当中不仅有薛之谦、汪苏泷、A-Lin、新裤子等有大型演唱会经验的知名艺人，还邀请了从小众圈层开始爆火的梓渝、那艺娜、XG女团等中外明星。 “泸州这次确实很宠歌迷。”专程去泸州参加银河左岸音乐节的成都游客米粒对21世纪经济报道记者评价。她回忆，为了服务好外地歌迷，泸州在交通接待、现场配套、演出环节、歌迷伴手礼等方方面面都花费了心思。 记者了解到，泸州文旅部门为购票观众送上了10万份福袋，除了乐迷手册、泸州文旅游玩地图，还送上了干桂圆、非遗小吃、文创钥匙扣等当地特产和文创纪念品以及相关防暑降温的措施。 音乐节的演出环节也展示了充分诚意。米粒介绍，新裤子乐队表演前后，现场还安排了大型烟花和无人机表演，“烟花持续了十几分钟，完全没想到这么好，非常惊喜”。 （泸州银河左岸音乐节现场，来自泸州文旅） 事前，这场演出热度并不被特别看好。银河左岸音乐节今年在全国有一系列演出计划，而泸州已经多年没有举行类似的大型演出。