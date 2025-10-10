你在日本喝的抹茶，很可能来自贵州这个小县城

日本是这个长假出境游的热门目的地。 到了日本，很多人都要品尝下特产：抹茶。 不过，很少有人知道，现在日本卖的不少抹茶，其实都来自一个意想不到的地方——贵州铜仁江口县。 没错，就是那座山和茶一样多的黔东南小城。 就连以抹茶文化闻名于世的京都宇治，不少茶品的原料产地标签背后，也印上了“贵州铜仁江口县”的字样。 有网友调侃，这就像“把辣椒酱卖到了四川，把热干面端去了武汉”。 “日本专属”到“贵州制造”，铜仁江口县用不到十年的时间，完成了这场漂亮的翻身仗。 2024年，江口县抹茶产量达1300吨，产值超过3亿元。 一个曾经藏在深山无人识的小县城，为何能将这个看似不起眼的产业做到如此规模？ 这里又是怎样一步步让“贵州抹茶”成为国际市场上备受认可的品牌？ 这背后，既有“老天爷赏饭吃”的功劳，也离不开江口人拼命“外卷”的干劲。 你无意间吃到的一口抹茶蛋糕、喝到的一杯抹茶拿铁，可能就来自贵州大山深处的铜仁江口县。 央视财经曾这样报道，在2024年的全球抹茶消费版图上，大约每消费七杯抹茶，就有一杯的原产地来自贵州铜仁。 这听起来有点不可思议。毕竟铜仁江口县藏在梵净山脚下，是贵州这个“全国唯一没有平原”的省份里，一个更不起眼的小城。 工业基础薄弱，常住人口不到18万，还连年外流。 曾经的江口有多穷？用下面这组数字证明就够了。 2001年被列为国家级扶贫开发工作重点县，2014年全县有贫困村80个，建档立卡贫困人口4.3万人，贫困发生率19.85%。 江口县城风光 可偏偏是这里平地起高楼，建起了一座“世界抹茶超级工厂”。 这座让江口名声大噪的工厂建于2018年，由贵茶集团投资6亿元打造，它拥有世界上最大的抹茶单体车间，设计年产能高达4000吨——这意味着，只要原料充足、机器全开，它便有潜力问鼎全球最大的抹茶生产基地。