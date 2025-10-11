国庆“奔县”潮又爆了，民宿2000元+仍抢疯

国庆中秋假期已过四分之一，向“县”而行的游子们，终于如愿过上了不用赶行程、不用挤人海的 “躺赢”日子。 “不是热门城市去不起，而是‘奔县’更有性价比！” 最近这句话在社交平台刷屏。随手一刷，“2025 国庆县域旅游攻略”“宝藏小城推荐”“县域非遗体验”“年轻人反内卷旅行” “小众人少小城推荐”等分享更是铺天盖地。 每逢假期，县域必火已成铁律。哪怕是入住的民宿价格已经冲上2000元+，“奔县游”依然被牢牢焊死在大家的出游列表上。而今年和往年不同的是，县级宝藏小城彻底迎来爆发式增长。 图源：摄图网（ID：501788668） 阿尔山、腾冲、敦煌、婺源、延吉、香格里拉、平潭、额济纳旗、安吉、桐庐跻身国内热门小城榜单前列，其中阿尔山赏秋之旅更是以340%的热度涨幅，成了无数人的假期首选。而新疆阿勒泰白哈巴村和辽宁本溪等人少景美的北方小城，成为年轻人首选的散心目的地。 解码县域游“新”吸引力，松弛感、新鲜感、灵活度全拉满 “奔县” 的走红从不是偶然，而是游客需求升级与县域供给优化碰撞出的必然结果。迈点研究院发布的《2025年全国县域文旅融合100强榜单》显示，2025年县域旅游呈现井喷式增长态势。多地游客接待量同比涨幅超50%，“县域游”跃升为文旅消费新热点。今年双节假期的县域游，看着和往年相似，却藏着不少让人眼前一亮的新玩法。 1、工位主理人避难所，尽享松弛去班味 对比传统景区“早6点排队、晚8点赶行程”，县域游的“无KPI体验”，精准击中城市牛马的反内卷需求。 不用刻意安排行程，或是跟着自由的风，坐在山坡上看云卷云舒；或是在民宿院子里泡一壶茶，晒一下午太阳…… 这样 “什么都没做” 的行程，反而让很多游客收获了满满的疗愈感。 陕西留坝县就是典型例子 ——