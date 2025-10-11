亲历苏北县城金店的“黄金周”，店员手都搓冒烟

文 | 萧田 这个国庆，你买黄金了吗？ 国庆假期逛商场、逛步行街，在商场一楼和路边金店，你大概率会看到这样的情景—— 年轻人戴着口罩选金串珠，长辈拉着店员问“今日金价”，连柜台上的“古法金手镯”都贴了“补货中”的标签。 今年一季度以来，黄金的价格连攀新高，5月冲破每盎司3500美元，而后震荡盘整了一阵，光是在今年9月，现货黄金累计涨幅已超6%，仅在2025年，金价就已创下超30次名义价格历史新高。 国庆也迎来了再次大爆发，国际金价每盎司接连突破3800美元、3900美元大关。 国内每克黄金的零售价也是一天一个价，从898元一路飙到1134元，周大福(01929.HK)、周大生(002867.SZ)、老凤祥(600612.SH)这些金店牌子已经全线突破1100元。 国庆黄金周，我在苏北老家县城逛了逛，我发现今年还是“黄金的国庆周”。 1、年轻人结婚不能不要黄金 国庆假期不只是旅游旺季，也是“婚礼大军”扎堆登场的时刻。而只要结婚，就一定离不开“三金”、“五金”。 小袁和小焦这对新人将婚期定在了10月4日这天，这对标准的“00后”新人就是网络上不愿意循规蹈矩的年轻人，梦想着办一场自己喜欢的婚礼。 “动辄十几万的开销，冗长繁琐的流程和尴尬的强行煽情，我不知道这样的意义何在？” 这场人生喜事，虽然最后还是没有拗过父母，在苏北老家举办了婚宴，但他们与双方父母还是约法三章：不接亲、不主持、不喝酒。 唯独在嫁妆上，所有人的想法出奇一致：只买黄金，不买钻戒；不买三金，只买五金。 小袁和小焦依稀记得买五金那天的周末，在县城老家，一条主街聚集十几家金店，门口直接放着写有“今日金价”的大字和各类赠品——虽然还没到国庆，但门店远比往常热闹。 “我是务实派，只爱黄金。”小袁说，与天然钻石相比，买黄金更划算，黄金随时都可以换成钱，但“钻戒出门就打三折”。 小焦说，“我看金店柜台工作人员的朋友圈，国庆期间全线产品调价，涨幅有的已经超过15%，幸好我们在节前就买了，每克小赚20。现在，还有点后悔买少了。” 有人后悔买少了，而有人却后悔没有买。