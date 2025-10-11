东方爱情果再传捷报！从化荔枝入选国家级农业品牌精品培育计划

被誉为“东方爱情果”的广东荔枝再添亮色。10月10日，农业农村部市场与信息化司对2025年农业品牌精品培育计划名单进行公示，从化荔枝位列其中。 按照《农业农村部办公厅关于开展2025年农业品牌精品培育工作的通知》要求，经省级推荐、专家会商等程序，共有94个区域公用品牌拟纳入2025年农业品牌精品培育计划。其中，广东省的增城丝苗米、郁南无核黄皮、从化荔枝、西牛麻竹笋、湛江对虾、程村蚝六个品牌入选，成为此次公示中上榜品牌数量最多的省份，从化荔枝更是该计划中唯一入选的荔枝品牌。 （农业农村部官网截图） 据悉，该计划培育的农业品牌具体是指在一个具有特定自然生态环境、历史人文因素的明确生产区域内，由相关组织所有，由若干农业生产经营主体共同使用的农产品品牌，遴选会综合考虑产业规模、品牌基础、市场消费和国内外影响力等因素。 从产业规模来看，从化区是广州种植面积最大的荔枝主产区，全区荔枝面积超30万亩，品种数量增至130种，今年总产量突破7.35万吨，创历史新高，带动荔农增收一至两成。 近年来，从化在优质晚熟荔枝的培育和推广上下足功夫，荔枝种质资源居全省前列。从化携手华南农业大学深化全国现代农业科技先行县共建成果，并以从化小坑繁育基地、从化荔枝文化博览园等为平台，培育推广了仙桃荔、巨美人、流溪红荔等20余个优质晚熟荔枝新品种，其中八月红（拟命名）将荔枝上市期延长超过10天。 目前，从化已累计完成近5万亩荔枝高接换种，全区荔枝早、中、晚熟品种结构比例调整为1:3:6，优质品种率超60%，据统计，今年荔枝上市时间持续至8月中旬，上市跨度超过三个月，创下全省最长纪录。 值得一提的是，从化荔枝产业还广泛应用智能化设备，加快向数字化、精细化转型。荔博园内，无人机30分钟内即可完成10亩果园健康巡检，巡园机器人能精准识别长势及病虫害等异常，机械臂实现了荔枝的自动采摘，“从化荔枝机械臂轻摘红宝石”短视频也引发广泛关注。据悉，其采用的荔知君大模型已形成可复制的AI+农业解决方案，正逐步向广东乃至全国荔枝产区推广，预计可减少果农技术咨询成本50%以上。 在品牌影响力方面，“东方爱情果”作为广东荔枝的新晋IP，也为从化荔枝注入了鲜明的市场辨识度与情感附加值。此次入选不仅是对其品种、品质的认可，也是对这条文化品牌路径的肯定。 在“媒体+”与“12221”市场体系深度融合的推动下，“东方爱情果”于2025年5月22日的第二十一届中国（深圳）国际文化产业博览交易会开幕式正式亮相。“东方爱情果”出海启动仪式由广东省委宣传部、广东省农业农村厅、广东省文化和旅游厅等单位指导，南方财经全媒体集团牵头打造，旨在为广东荔枝赋予“爱情”这一具有全球共鸣的情感价值，破解长期以来国际市场上“有品类少品牌”的发展瓶颈。 品牌发布当日，“东方爱情果”即促成1.5万吨荔枝采购意向签约，其中约5000吨鲜果定向出口至东南亚、北美等地。整个产季，依托这一全新文化IP，东方爱情果广东荔枝在6·6给荔节、北上京津冀、四进上海滩，并实现48小时直达美国纽约，成功打入国际高端生鲜市场。据广东省农业农村厅数据，2025年1至7月，广东全省出口荔枝1.3万吨，同比增长97.2%。 品牌影响力的构建，离不开系统的传播与跨界联动。“东方爱情果”通过提炼荔枝“十重之爱”的文化意涵，并借助官方平台持续推送、主流媒体集中报道、网络达人助力以及胡润发起的“1分钟剥荔枝挑战”等系列活动，形成了多层次、自发式的传播矩阵。广东与电影《长安的荔枝》联动推出的海外短片《不可能的送达》，更在全球院线语境下完成了一次东方浪漫故事的集中讲述。 工业和信息化部品牌培育专家陈明教授分析，“东方爱情果”的诞生，是广东对全球水果话语权的一次战略回应，旨在以品牌IP整合分散的区域品种，让荔枝从“热带水果”升维为“东方文化符号”。 文字记者：张梦琦 摄像：甘俊 剪辑：罗晶晶