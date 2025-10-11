企查查A股IPO获受理：净利润超3亿元，隐存个人信息保护风险

21世纪经济报道记者 陈归辞 10月10日，上交所官网显示，企查查科技股份有限公司（下称“企查查”）的IPO申请获受理，拟于上交所主板挂牌上市，中信证券担任保荐人。 这意味着，企查查的发展和经营状况得到一定认可，开始正式冲击A股上市。 在企查查、天眼查、启信宝、爱企查四大国内商业大数据服务商的竞争格局中，启信宝母公司合合信息已率先登陆科创板，企查查有望成为继其之后第二家于A股上市的企业。 此前，企查查已获多轮融资，投资方包括险峰长青、燧石资本、元禾辰坤、兴富资本、国方创新、万得投资等机构。 本次冲击上市，企查查拟募集资金约15亿元，拟投资于企查查C端商业大数据产品研发升级项目、企查查B端商业大数据产品研发升级项目、企查查多维大数据库升级项目、企查查商业大数据人工智能研发项目。 企查查业绩数据随招股书浮出水面。招股书显示，截至2025年6月末，企查查累计注册用户已突破1.5亿，2024年实现营收7.08亿元、净利润3.17亿元。 尽管近年来规模稳定增长，但21世纪经济报道记者也注意到，作为企业征信机构、商业大数据服务商，企查查面临一些不可回避的来自征信业务、个人信息保护等方面的合规隐忧。 董事长陈德强为控股股东，配偶马群任董事 企查查成立于2014年，发展至今已成为累计注册用户数超1.5亿、月活跃用户数超8000万、年付费用户数超100万的知名商业大数据综合服务商。 企查查董事长陈德强出生于1985年，2007年至2010年他任新电信息科技（苏州）软件工程师，2010年至2014年任江苏欧索软件高级开发工程师，2014年联合创办公司前身苏州朗动，2015年4月起任董事长至今。 陈德强也是企查查的控股股东、实际控制人。根据招股书披露，其直接持有公司35.49%的股份，通过苏州知彼间接控制公司11.54%的股份，通过苏州知己间接控制公司5.96%的股份，合计控制公司53%的股份。 企查查股权结构情况。图源：企查查招股书。 值得注意的是，陈德强配偶马群任企查查董事。2006年6月至2009年6月，马群任苏州工业园区世珍集装箱配件有限公司销售助理，2009年6月至2011年7月任苏州同程旅游网络科技有限公司销售。 招股书称，除董事长陈德强与董事马群为夫妻关系外，企查查董事、高级管理人员及其他核心人员之间不存在其他亲属关系。 月活用户超8千万，C端业务、会员类产品为基本盘 企查查的产品主要包括会员类产品、企查查专业版及数据接口服务三类。 2014年，企查查上线面向C端用户的会员类产品，2016年发布首款收费产品——企查查VIP会员，并在此后年度陆续推出企查查SVIP会员、企查查专业版等产品，2023年起开始将AI融入产品，深挖产业链数据价值。 招股书显示，企查查的会员类产品收入占比超84%，构成了其业务的基本盘。2024年，企查查会员类产品收入为6.02亿元，占主营业务收入的比例为84.98%。同年，企查查专业版、数据接口服务的收入占比分别为5.82%、8.21%。