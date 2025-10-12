国庆引流84.8万人次，佛山禅城“内外兼修”打开消费新空间

岭南新天地“新焺游园”视觉设计灵感源于佛山秋色。 南方财经记者赵晓晨 实习生陈乐怡、陈丽虹 佛山报道 岭南新天地的镬耳山墙下，佛山秋色主题花灯次第亮起，青砖黛瓦间，年轻人流连于陶文创店铺，老人在祖庙碑廊旁闲话家常。这般融合烟火气与文化味的场景，正是今年国庆黄金周佛山市禅城区文商旅发展的缩影。 在2025年国庆假期全国消费市场整体温和增长的背景下，禅城的表现尤为亮眼。10月1日至7日，商务部重点监测的78个步行街（商圈）客流量、营业额同比分别增长8.8%和6.0%。但禅城在有限的城市空间内实现了超过行业平均值的消费密度和转化效率。 具体数据显示，禅城在国庆假期期间主要商业体销售额超​​2.6亿元​​，汽车、楼市等大宗消费超​​10亿元​​。其中，岭南新天地等七大祖庙商圈销售额突破​​1.1亿元​​，佛山创意产业园超​​60%​​ 的商家营业额同比增长​​15%​​，多个商业体销售额和客流均实现双位数增长。 这些成绩既得益于千万级消费券的杠杆效应，也源于禅城在治理机制与资源链接上的突破：对内依托“区—镇街—商圈—商家”四级联动机制提升响应效率，对外通过“万亿城央”新质商业发展联盟引入跨区域优质资源，形成内外协同的供给升级路径。 在154平方公里的城市空间里，禅城探索出的不仅是文旅消费模式的升级，更是高密度城区扬长避短，通过精细治理与开放协作激活存量空间、持续再造消费新动能的创新路径。 精细化治理让流量变“留量”​​ 国庆黄金周前夕，尽管受台风“米娜”影响，佛山大草地音乐秀场依然人潮涌动，4.3万观众随音乐节奏摇摆，林俊杰、范晓萱等歌手的演出将现场氛围不断推高。而真正体现城市组织能力的，是散场后高效运转的交通接驳系统。 音乐节第二天仅用​​18分钟​​便完成场内疏散，​​200台免费公交车​​在22:10前将最后一批观众全部送至湖涌地铁站。整个活动期间，禅城累计协调免费接驳班次​​742趟​​，运载乘客​​3.1万人次​​。 这组数字背后，是一套跨部门、多层级的协同体系，涉及公安、交通、应急、宣传等多个系统。而提供高标准的接驳服务在禅城并非首次，从国潮音乐节、Gapday音乐节到银河左岸音乐节，这在禅城已成为一种高效、人性化的“常规操作”，有效解决了乐迷的出行顾虑。 泡泡岛音乐节吸引4.3万乐迷。 这种系统性、可持续保障能力的背后，是禅城对大型活动组织经验的不断总结与提炼。特别是2024年8月，禅城在佛山市内率先建立的“区—镇街—商圈—商家”四级联动机制，将此前实践中证明有效的协同模式制度化、常态化。 这一机制通过区级商业专班统筹调度，在重点商圈设立服务中心，并推动商家组建发展促进会，实现政府与市场主体的纵向贯通与跨部门协同，将传统“自上而下”的行政管理转变为“自下而上+上下互动”的模式，保障资源的高效整合与商事问题的快速响应。 禅城经科局相关负责人介绍，针对流程审批多头跑、周期长问题，两大商圈服务中心提供“一站式”服务，服务覆盖7大部门365项高频事项，审批效率提升60%以上。 同一机制在国庆期间的岭南天地“新焺游园”活动中再次得到验证。持续两个月的内容安排，从光影艺术、粤语摇滚到非遗长桌宴，构建出一个昼夜可游、老少皆宜的沉浸式文化场域，有效承接了假期带来的客流，将短期流量转化为持续的消费留存。 从整体来看，国庆期间禅城全域推出了超过100项文商旅活动，实现全时段、全场景覆盖。祖庙-岭南天地商圈八大重点商业载体累计接待客流超过330万人次，消费总额突破1.1亿元。佛山创意产业园推出300场特色活动，将传统民俗文化转化为“秦时明月NPC巡游”、“唐诗新唱”等互动体验场景。假期期间园区日均客流超过15万人次，超过60%的商家营业额实现同比15%的增长。