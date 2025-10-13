独家专访新西兰驻华大使：年贸易增速超14%，中新关系行稳致远

图为新西兰驻华大使乔文博(Jonathan Austin)，郑青亭 摄 南方财经 21世纪经济报道记者郑青亭 北京报道 从经贸关系到人文交流，从区域合作到气候行动，中国与新西兰的关系正展现出强劲活力与巨大潜力。近日，新西兰驻华大使乔文博(Jonathan Austin)在北京接受21世纪经济报道独家专访时表示，双方合作已超越传统的贸易范畴，拓展至健康科学、农业技术、环境保护等更广泛的领域。 他指出，自2008年两国签署自贸协定以来，双边贸易额以年均超过14%的速度持续增长。如今，中国已成为新西兰最大的贸易伙伴，约五分之一的新西兰出口产品销往中国市场。这一长期且稳定的经贸往来，为两国关系奠定了坚实基础。 自1972年两国建交以来，中新经贸关系一直稳定、健康发展。2008年，两国签署并实施自由贸易协定，新西兰成为第一个与中国达成双边自由贸易协定的发达国家。2022年4月，中国新西兰自贸协定升级议定书正式生效实施。2024年6月，双方宣布启动中国—新西兰自由贸易协定服务贸易负面清单谈判。 今年7月，新西兰总理克里斯托弗·拉克森在奥克兰中国商业峰会上明确指出，中国是新西兰追求增长、韧性与机遇的关键伙伴。这一表态为新形势下两国关系发展奠定了基调。作为新一任新西兰驻华大使，乔文博向21世纪经济报道记者深入阐释了这一伙伴关系的战略重要性，并展望了未来深化合作的广阔前景。 乔文博强调，中新两国经济结构高度互补，形成了独特的共赢模式。新西兰向中国稳定输出优质食品与饮料等初级产品，同时从中国进口工业制成品。与许多国家不同，新西兰长期保持对华贸易小幅顺差，这一良性循环不仅满足了中国消费者对高品质商品的需求，也为新西兰产业发展提供了持续动力。 中国是新西兰第一大货物贸易伙伴、出口市场和进口来源地。据中国海关统计，2024年中新双边货物贸易额为201.5亿美元。其中，中方出口额77.4亿美元，进口额124.2亿美元。2025年1～6月中新贸易额累计已达108.5亿美元，同比增长6.3%。其中，中国向新西兰出口达36.6亿美元，同比下降1.6%；中国自新西兰进口达71.9亿美元，同比增长10.8%。中国对新出口主要商品为服装和机电产品，自新进口主要商品为乳制品、木产品、肉类等。 近年来，区域经济合作成为推动两国增长的新引擎。乔文博表示，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）不仅降低了关税，更统一了贸易规则，极大便利了企业。接下来，需进一步提升企业对RCEP关税优惠和规则便利的利用率，以充分释放协定潜力。 人文交流是中新关系的另一重要支柱。近年来，新西兰以“黑马之姿”闯入中国家庭的视野。据新西兰教育国际推广局（ENZ）数据，截至2024年8月，中国内地在读学生人数达25,175人，较2023年全年增长5%。其中，58%的学生就读于8所综合大学。乔文博指出，新西兰在教育质量、安全性、就业前景和成本方面优势显著，而且新西兰博士阶段国际学生与本国学生实行统一学费标准，这些因素让新西兰日益受中国留学生青睐。 近年来，随着中国出境游市场的逐步复苏，素有“白云之乡”之称的新西兰以其独特的自然风光与人文魅力受到中国游客的欢迎。乔文博表示，新西兰社会治安良好，基础设施完善，交通网络发达，游客可以轻松前往各个景点，新西兰政府也于近期出台了多项签证简化措施，更多追求个性化、深度游的中国游客来感受新西兰的独特魅力。 面对全球气候挑战，可持续发展合作成为两国共同重点。乔文博认可中国在可再生能源领域的快速进步，并指出这为新西兰等国实现可再生能源目标提供了成本更低的解决方案。他呼吁中国在减排方面发挥关键领导作用，并表示，新西兰愿与中国进一步加强合作，共同迈向《巴黎协定》目标。 年贸易增速超14%，中新经济高度互补 《21世纪》：2025年7月18日，新西兰总理克里斯托弗·拉克森在奥克兰举行的中国商业峰会上强调，“中国是新西兰追求增长、韧性与机遇的关键伙伴。”作为新任驻华大使，你如何看待这一伙伴关系的战略重要性，特别是在应对当前全球经济挑战方面？你认为未来深化合作有哪些潜力？ 乔文博：中国过去30年的经济成就不仅为自身带来了巨大利益，也给新西兰带来了红利。自2008年两国签署自贸协定——新西兰是与中国达成此类协议的首个发达国家——以来，双边贸易额以年均超过14%的速度持续增长。如今，中国是我们最大的贸易伙伴，约五分之一的出口产品销往中国。