一场艺术季背后，湖北如何让长江文化“活起来”？

21世纪经济报道记者易佳颖，实习生马米拉 “我看了整个音乐晚会非常震撼，它把整个长江文化脉络展现在我们面前。” 观众文坤在观看“聆听长江·第二届长江音乐周”时说着，目光仍久久停留在舞台上。彼时，琴台音乐厅灯火通明，水晶吊灯映照出流光溢彩，剧场内座无虚席，连过道边都挤满了观众。 随着大型声乐套曲《长江组歌》恢宏的前奏奏响，整场晚会正式拉开序幕。舞台背景宛如长江画卷，光影与音乐交织，女声独唱高亢清亮，合唱声势如潮，竹笛、琵琶等民族乐器与钢琴、吉他同台竞奏，音流奔涌如江河万里。观众们屏息凝神，被深深吸引，仿佛置身于江水奔腾、群山叠翠之间。每一曲终了，掌声雷动，经久不息，久久回荡在大厅上空。 舞台之外，今年的长江文化艺术季同样热闹非凡。以“勇担支点建设使命，打造长江文化高地”为主题打造的第二届长江文化季将持续至10月30日，涵盖艺术展演、文博展览、学术交流等十二大板块。通过音乐、展览和互动体验，湖北在长江文化保护、传承与创新上的努力，正一点一点呈现在市民和游客眼前。 据了解，本届艺术季精心策划了12项主体活动。其中，对首届艺术季的8项主体活动予以保留和内容创新，另外顺应群众需求新增了4项主体活动。在艺术季开幕式上，已邀请埃及、印度尼西亚、俄罗斯、加拿大歌唱家联袂演绎中外经典民歌，共奏世界文明“大河交响”。 “长江文化从中华5000多年文明的历史深处走来，”中国社会科学院学部委员、中国历史研究院副院长李国强指出，“面对世界百年未有之大变局，我们比任何时候更加需要赓续历史文脉，坚定文化自信更加需要保护好传承好、弘扬好长江文化。” 赓续文脉，再现长江文明之光 第二届长江文化艺术季开启于9月12日晚，以“点亮长江”为主题，深度融合传统元素与现代科技，呈现一场跨越时空的文化盛宴。 在开幕式上，通过数字光影、全息投影与无人机编队等现代技术，再现曾侯乙编钟的千年古乐和《楚辞》吟诵场景，不仅回溯长江文明的历史脉络，更以创新表达为后续系列活动奠定“传承与创新交融”的基调，彰显出湖北在推动长江文化创造性转化方面的积极探索。 这样的艺术呈现也深深打动了观众。“作为武汉人，特别自豪能通过这样的盛会，向全国展示城市形象和文化底蕴。”武汉相声演员陆鸣感慨道，“《长江四季》让我特别感动，尤其是数字编钟的部分，既传统又现代，真正把文化‘活’了起来。节目不仅展现长江流域多元的艺术形态，更传递出我们共同的文化记忆。” 本届艺术季精心策划了12项主体活动，分别是“点亮长江”艺术季开幕式、“新象长江”主题美术作品展、“影动长江”全国主题摄影展、“映像长江”电影周、“聆听长江”音乐周、“灵动长江”舞台艺术精品展、“视听长江”网络传播周、“书香长江”阅读周、“遇见长江”文学周、“璀璨长江”文博系列展、“对话长江”学术交流、“唯见长江”艺术季闭幕式。 长江作为中华民族的母亲河，孕育了源远流长的中华文明。湖北地处长江中游，既是楚文化的发祥地，更是长江文明的重要承载区。中国社会科学院副院长赵芮指出，长江经济带集聚了全国43%的普通高等院校，45%以上的研发经费投入，国家级自主创新示范区，国家级高新区，国家重点实验室和企业技术中心等创新平台占据全国半壁江山，是我国创新资源最富集，创新能力最强的区域之一。 但这并非易事，在华东师范大学城市发展研究院院长曾刚看来，“文化建设的成功案例并不多，关键在于协作共建。湖北省有六千万人，不能只有一个主体在做，其他人只是‘看看’，要真正让更多的单位、社会力量参与进来，众人拾柴火焰高。” 正如专家所言，文化高地的建设不仅需要理念和共识，更需要在实践中不断深化。湖北正是以这样的系统思维推进长江文化的保护与研究，从考古发掘到遗产保护，持续夯实文化根基。近年来，湖北持续开展主动性发掘，云梦郑家湖墓地、十堰学堂梁子遗址、荆门屈家岭遗址等连续4年入选“全国十大考古新发现”“中华第一长文觚”等重要文物的出土不断丰富着长江文明的历史实证。 而这背后是，湖北建立省级联席会议制度，今年将文保专项资金提升至1亿元，增幅近30%，“十四五”期间已累计投入1.4亿元用于非遗保护，从制度与资源层面为文化传承注入持续动力。 这一成果也同样在文化季活动设置上有所体现，“璀璨长江”文博展陈列珍贵文物，梳理文明源流。更进一步的，十二项主体活动有机衔接、多维呈现：“阅读长江”主题周联合全省图书馆与高校推出系列讲座和共读活动；“新象长江”美术展通过120件作品展现长江自然与人文变迁；“映像长江”电影周和“聆听长江”音乐周则分别以光影和旋律讲述长江故事。各类活动以多元形式打通古今，使公众得以沉浸式体验长江文化的深厚底蕴与当代活力。 与首届相比，本届长江文化季在内容和形式上实现全面升级。活动以“传承、融合、创新、惠民”为理念，与中国文化旅游产业博览会联动开幕，融合展、演、销、游多元形态。国际层面，邀请多国艺术家共演“大河交响”，举办高端智库对话并发布《长江经济带高质量发展指数》等重磅成果，推动长江文明与世界大河文明的交流互鉴。 除了文化季上的创新，近年来湖北省也积极推进文化资源的创新利用与传播推广。全省打造屈原文化公园、三国文化公园等文化地标，推出“长江文明之旅”“重走三国路”等特色线路。深入实施文脉赓续工程，成立长江文化研究院，长江文化国际传播中心，打造长江文明溯源研究和传播展示高地，以长江国家文化公园湖北段建设为统领，大力推进武汉中国长江博物馆，南水北调博物馆等标志性项目建设。 对此，曾刚进一步指出，政府应在文化建设中发挥引导作用，同时让社会和企业共同参与，避免政府“一家独唱”，这样才能激发更大的创造力。“文化是一个长期的过程，不是一场活动，要在媒体和高校中形成持续研究与传播的机制，真正让‘长江学’成为系统性、有影响的学术力量。”