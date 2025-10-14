“一饭封神”的精致餐饮，正在探索纵深下沉和横向出海

21世纪经济报道记者向方佳 北京报道 越来越多的主厨走到台前，成为餐饮品质化转型的中坚力量。 32岁的杨艳彬，是今年热门综艺《一饭封神》的亚军。 9月中旬，在2025黑珍珠食见先锋大会活动上，记者见到这位精致餐饮的新生代大厨代表，他穿着咖色衬衣，头发做过造型，五官立体，镜头感不错。对于精致餐饮行业，他认为，当下是最好的时代，个性化服务是餐厅破圈的基础，要有敏锐感，随时代做一些变化。 过去两年，中国消费者越来越追求性价比，一线城市高端餐厅闭店的新闻经常冲上热搜，精致餐饮的运营也迎来更多调整，精致餐饮如何破局？ 在活动上，记者采访了多位明星主厨和餐厅经营者，一方面，精致餐饮行业涌现越来越多的向杨艳彬这样的年轻主厨，通过个性化的服务，受到消费者欢迎；更多的精致餐饮行业的资深从业者们，面对消费者的多样化消费选择，正在努力寻求改变，以适应环境变化，纵深下沉和横向出海已是行业转型大势所趋。 2024年，“质价比”成为黑珍珠食见先锋大会的关键词。2025年的活动上，美团核心本地商业CEO王莆中进一步分享，年轻一代对美学、对味觉的定义会更加全球化，而且他们喜欢轻松的氛围，在消费场景中，商务宴请会变少，悦己体验、小家庭、双人的聚会越来越多，餐厅环境打造发生新变化。 90后个性化年轻主厨的崛起 为什么要参加《一饭封神》综艺？ 杨艳彬告诉记者，他刚开始接到节目组邀约时，直接拒绝了，后来节目组向他表达了一些和他相契合的方向，他才答应参加。在他看来，这个综艺让大众对精致餐饮有更多的了解，精致餐饮不仅仅是做菜，还有很多文化等的附加价值。 杨艳彬是泉州人，擅长做闽菜，曾是全球华尔道夫酒店中餐厅最年轻的行政总厨，拿过黑珍珠一钻。《一饭封神》综艺，将选手分为大厨组和小厨组，他属于大厨里的年轻面孔，自信和有创意的特质，让很多观众印象深刻。 在2025黑珍珠食见先锋大会上，杨艳彬率先代表90后主厨发言。他提到，今年，他主理的黑珍珠餐厅“福满楼·Hokkien Cuisine”从成都火到全国，美团线上搜索量同比激增196％。杨艳彬表示，门店还利用美团榜单引流、开通在线订座等，提升线上线下服务感受，从而获得稳定收益和好的口碑。 图：2025黑珍珠食见先锋大会现场 受访者供图 对于餐厅的经营，他提到，每个时代都有那个时代该做的事情，不能一直纠结在“正不正宗和传不传统”，不要个自己太多设限，要有自己的风格，当然这种风格是要能适应市场。比如，成都商务客人更注重烟火气，而年轻客群则喜欢粉丝套餐、主厨互动等特色体验。 活动结束后，杨艳彬在社交媒体上更新了一组关于黑珍珠活动的图文动态，他写到“以个性为锋，破迷雾、破困局，最终抵达消费者的人海之中”。 也参加过《一饭封神》的95后主厨田泽宇，也在大会上分享了他的餐饮运营经验。据媒体公开报道，田泽宇是贵州人，15岁时就远赴北美读书，因对食物的好奇心，让学商科的他进入到美食行业。回国后，他将餐厅AVANT开在深圳，2023年，AVANT获评黑珍珠一钻餐厅，他本人也是2025黑珍珠年轻主厨奖获得者，今年他的餐厅因综艺和榜单热度，人气大涨。 “一道菜最好能让食客品尝到尽可能丰富的味道”，他在会上带来了乳酸、醋酸、动物蛋白等多种发酵风味。会后，他表示，自己是“半路出家”很羡慕有传承和根基的主厨，黑珍珠让他有了更多机会与国内顶级师傅平等交流，“不过我们餐厅就像深圳一样年轻敢闯。”